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عرابة:اهالي حي شارع 40 الراس الجنوبي يطالبون بتعبيد شارع الحي



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



شارع الراس الجنوبي الشرقي او ما يسمى شارع رقم 40 الذي يتسبب بمعاناه لاهالي الحي منذ سنوات من كثرة الحفر وشدة انحدارة, ورغم وعودات البلديات المتعاقبة الا ان الحال بقي كما هو مما تنادوا اهالي الحي لعقد اجتماع تشاوري حضره العشرات من اهالي الحي في ساحة مسجد علي ابن ابي طالب وقد اثير في الاجتماع كل العقبات وطرحت افكارا لمصلحة الشارع وقد قرر الحضور انتخاب لجنة حي لمتابعة الامور مع البلدية ومعرفة مستقبل الشارعواسماء اللجنة هم ::ابو ايمن محمود خطيبابو رمزي زياد علي ابراهيمابو صفوان غسان موسىفادي خطيبالشيخ معين صحابو رشاد باسم احمد كناعنةغزال حسن سليماننواف حطيني ابو عليعايشة نجار ام رشادسهيل حسين ابو وسيمنزار كناعنة ابو احمدبشير حسينرامي حسينوسام يوسف ابراهيم





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