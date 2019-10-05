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رئيس نقابة المحامين يتوجه لرؤساء الجهاز القضائي من اجل بلورة برنامج طوارئ لمناهضة آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي



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"ان الازمة الأخيرة التي تعصف بالمجتمع العربي وتحصد العديد من أرواح الأبرياء أصبحت تدق ناقوس الخطر للمجتمع الإسرائيلي عامة, وعليه فان نقابة المحامين العامة ستسخر كافة الموارد من اجل النضال الجماهيري للتعامل مع الازمة الحالية" هذا ما صرح به رئيس نقابة المحامين المحامي ابي حيمي بنهاية جلسة عمل اليوم مع مدير مركز امان- المركز العربي للمجتمع الامن المحامي رضا جابر.في  الجلسة تقرر العديد من الخطوات العملية بالتعاون مع مركز امان- المركز العربي للمجتمع الامن:  إقامة جلسة  طارئة في لواء تل ابيب بمشاركة رؤساء الجهاز القضائي ومؤسسات تطبيق القانون, محامون عرب ويهود من اجل التباحث لإيجاد حلول لمناهضة آفة العنف والجريمة داخل المجتمع العربي.تقرر اقامة مشروع تربوي وتوعية يتشكل من جمهور المحامين ويدمج بداخلة لقاءات مع اهالي وطلاب المدارس  وأيضا المراكز الجماهيرية في المجتمع العربي يقومون من خلاله بتقديم  المحاضرات الهادفة لمحاربة آفة العنف والجريمة. سيشرف على المشروع عضو المجلس القطري , المحامي اميل نحاس , ومدير مركز أمان المحامي رضا جابر.    المحامي ابي حيمي  رئيس نقابة المحامين توجه برسالة عاجلة الى كبار المسؤولين في الجهاز القضائي منهم رئيسة محكمة العدل لعليا القاضية استر حيوت ,ووزير العدل عضو الكنيست امير اوحنا, والمستشار القضائي للحكومة المحامي ابحاي مندبليط ,والنائب العام للدولة المحامي شاي نيتسان ,ووزير الامن الداخلي عضو الكنيست جلعاد اردان,والقائم بأعمال مفتش عام الشرطه موطي كوهين من اجل تبني خطة عمل طارئة لمناهضة الجريمة والعنف.وفي نهاية اللقاء صرح المحامي رضا جابر : "اثمن عاليا تدخل رئيس نقابة المحامين المحامي ابي حيمي في هذا الموضوع المؤلم مع الجهات ذات الاختصاص والصلاحية , وانا على ثقة تامة ان تدخل جميع مؤسسات تطبيق القانون والقضاء في إسرائيل ستقلص بصورة كبيرة من هذه الآفة المؤلمة للمجتمع العربي" .ومن المقرر ان يشارك يوم السبت القادم رئيس نقابة المحامين المحامي ابي حيمي ورئيسة لواء المركز المحامية رومي كنبل بجلسة طارئة بمشاركة عشرات المحامين العرب بمقر نقابة المحامين بلواء المركز بمدينة الطيبة لبحث آفة العنف والاجرام بالمجتمع العربي .





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