اطلاق, صاروخين, من, غزة, على, المستوطنات, المحاذية, للقطاع,

واعلن الجيش انه يجري فحصا لمعرفة سبب تلك الانفجارات .واكدت مصادر بغزة إطلاق صاروخين باتجاه المستوطنات في محيط القطاع.

دوت صافرات الانذار في مستوطنات"غلاف غزة"، مساء الجمعة، تزامنا مع سماع اصوات انفجارات.

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