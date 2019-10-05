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اطلاق صاروخين من غزة على المستوطنات المحاذية للقطاع



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دوت صافرات الانذار في مستوطنات"غلاف غزة"، مساء الجمعة، تزامنا مع سماع اصوات انفجارات.

واعلن الجيش انه يجري فحصا لمعرفة سبب تلك الانفجارات .

واكدت مصادر بغزة إطلاق صاروخين باتجاه المستوطنات في محيط القطاع.
اطلاق صاروخين من غزة على المستوطنات المحاذية للقطاع




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