اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, المكر,

جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت شاب يبلغ من العمر 28 عاماً الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا بعد اصابته بعيارات نارية الليلة الماضية ووصفت حالته بالمتوسطة .

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اردان يصدر تعليماته الى الشرطة بتكثيف تواجدها في الوسط العربي 2019-10-04 | 18:57:14 أصدر وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان تعليماته الى قيادة الشرطة بتكثيف نشر أفرادها...

اغلاق شارع مسجاف كفرمندا وشارع 805 في مسيرة الغضب في البطوف 2019-10-04 | 15:45:20 بمشاركة الالاف من اهالي البطوف عرابة سخنين ديرحنا وكوكب والمستوطنان اليهودية في...

صور - متظاهرون يغلقون مفرق البيج فاشن بالناصرة وأزمة سير خانقة احتجاحا على العنف وانتشار الجريمة 2019-10-04 | 15:37:03 قام متظاهرون اليوم الجمعة باغلاق مفرق البيج فاشن بالناصرة مما تسبب بأزمة سير...

صور - المجتمع العربي ينتفض ضد العنف والجريمة , اغلاق مفارق وشوارع وهتافات ضد العنف والشرطة وانتشار السلاح 2019-10-04 | 14:21:29 أم الفحم: إغلاق شارع وادي عارة في أم الفحم خرج المئات في مسيرة احتجاجية على جرائم...

صور - الالاف يتظاهرون في ام الفحم رفضا للعنف والجريمة 2019-10-04 | 13:28:14 مظاهرة حاشدة في ام الفحم بعد صلاة الجمعة امام مركز الشرطة رفضا للعنف وانتشار...

اعتقال شاب من طوبا زنغربة بشبهة اطلاق نار خلال حفل زفاف وضبط السلاح 2019-10-04 | 13:23:10 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: *شرطيون سريون...

مشاركة واسعة في صلاة الجمعة الموحدة بام الفحم قرب مركز الشرطة رفضا للعنف وانتشار الجريمة والسلاح 2019-10-04 | 12:51:04 يشارك في هذه الاثناء الالاف من اهالي ام الفحم بصلاة جمعه الغضب بخيمة الاعتصام...

مجد الكروم: وفاة الشاب محمد سعد مناع (32 عامًا) نتيجة جلطة دماغية 2019-10-04 | 12:43:11 صباح اليوم الجمعة تم الاعلان عن وفاة الشاب محمد سعد مناع (32 عامًا) نتيجة جلطة...

اصابتان احداها خطيرة لسيدتين بانقلاب مركبة من نوع تكتك بين المشهد ونوف هجليل 2019-10-04 | 12:26:45 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل، تم تلقي...