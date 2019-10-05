اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, المكر,

كلمات متعلقةاصابة, شاب, باطلاق, نار, في, المكر,
أصدر وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان تعليماته الى قيادة الشرطة بتكثيف نشر أفرادها...
بمشاركة الالاف من اهالي البطوف عرابة سخنين ديرحنا وكوكب والمستوطنان اليهودية في...
قام متظاهرون اليوم الجمعة باغلاق مفرق البيج فاشن بالناصرة مما تسبب بأزمة سير...
أم الفحم: إغلاق شارع وادي عارة في أم الفحم خرج المئات في مسيرة احتجاجية على جرائم...
مظاهرة حاشدة في ام الفحم بعد صلاة الجمعة امام مركز الشرطة رفضا للعنف وانتشار...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: *شرطيون سريون...
يشارك في هذه الاثناء الالاف من اهالي ام الفحم بصلاة جمعه الغضب بخيمة الاعتصام...
صباح اليوم الجمعة تم الاعلان عن وفاة الشاب محمد سعد مناع (32 عامًا) نتيجة جلطة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل، تم تلقي...
اليوم الجمعة 2019/10/04: يكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات...