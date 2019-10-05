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اصابة شاب باطلاق نار في المكر



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جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت شاب يبلغ من العمر 28 عاماً الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا بعد اصابته بعيارات نارية الليلة الماضية ووصفت حالته بالمتوسطة .


الشرطة باشرت التحقيق .
اصابة شاب باطلاق نار في المكر




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