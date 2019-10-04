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اردان يصدر تعليماته الى الشرطة بتكثيف تواجدها في الوسط العربي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أصدر وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان تعليماته الى قيادة الشرطة بتكثيف نشر أفرادها في المدن والقرى العربية لفرض النظام العام.


جاء ذلك في ختام جلسة طارئة عقدها لبحث السبل الكفيلة بالتصدي لموجة العنف في المجتمع العربي


كما تقرر ضم وحدات أخرى في الشرطة مثل "لاهاف 433" لتشارك في المساعي لدحر الاجرام في المجتمع العربي إضافة الى تركيز النشاطات على محاربة ظاهرة الأسلحة غير المرخصة من جهة وتطبيق قوانين السير من جهة الأخرى.







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