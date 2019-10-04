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توقعات باستقالة جديدة في "حكومة ترامب"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



: ذكر موقع "بولوتيكو"، امس الخميس، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أنه من المتوقع أن يعلن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري عن استقالته في نوفمبر المقبل.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية، شايلين هاينس، إن بيري "يظل عضوا فخورا في حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، في بيان لم يقدم نفيا لتقرير "بولوتيكو".


وقالت المتحدثة في البيان: "بينما ذكرت وسائل إعلام معنية بالشؤون السياسة بشكل مثير تقارير عن شائعات بشأن رحيل الوزير بيري بعد شهر، فإنه ما زال وزير الطاقة".


وأضافت: "يوما ما ستكون وسائل الإعلام على حق، لكن ليس اليوم".


وذكر موقع "بولوتيكو" أنه بينما دفعت اتصالات بيري مع أوكرانيا إلى تحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب من جانب النواب الديمقراطيين، فإن المصادر الثلاثة قالت إن رحيله المتوقع غير مرتبط بالجدل بشأن أوكرانيا.




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