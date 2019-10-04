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اغلاق شارع مسجاف كفرمندا وشارع 805 في مسيرة الغضب في البطوف



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



بمشاركة الالاف من اهالي البطوف عرابة سخنين ديرحنا وكوكب والمستوطنان اليهودية في المنطقة وبحضور رؤساء السلطات العربية في البطوف ورئيس مجلس اقليمي مسجاف دافيد عبري واعضاء كنيست في مسيرة الغضب تنديدا بالعنف المستشري في المجتمع العربي




قد تم اغلاق شارع مفرق مسجاف كفرمندا وشارع 805 في مفترق الجميجمة (يوفليم) وهم يحملون الشعارات المنددة والمطالبة بجمع السلاح وتقاعس الشرطة



والقيت كلمات لرئيس بلدية سخنين الدكتور صفوت ابو ريا وعمرواكد رئيس بلدية عرابة ورئيس مجلس دير حنا ورئيس مجلس اقليمي مسجاف دافيد عبري .




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