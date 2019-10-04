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صور - متظاهرون يغلقون مفرق البيج فاشن بالناصرة وأزمة سير خانقة احتجاحا على العنف وانتشار الجريمة



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قام متظاهرون اليوم الجمعة باغلاق مفرق البيج فاشن بالناصرة مما تسبب بأزمة سير خانقة 


وتأتي التظاهرة ضمن سلسلة المظاهرات التي شهدها المجتمع العربي احتجاحا على العنف وانتشار الجريمة 




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