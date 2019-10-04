صور - المجتمع العربي ينتفض ضد العنف والجريمة , اغلاق مفارق وشوارع وهتافات ضد العنف والشرطة وانتشار السلاح

تلبية لنداء لجنة المتابعة للجماهير العربية , خرجت ظهر اليوم في عدة مدن وقرى عربية مسيرات ومظاهرات غاضبة ضد العنف والجريمة وانتشار السلاح العشوائي في المجتمع العربي وجرائم القتل التي اسفرت عن 15 قتيلا عربيا منذ شهر فقط وكانت اخرها الكارثة التي حلت بقرية مجدالكروم والتي راح ضحيتها 3 شبان

وفي ام الفحم خرج الالاف يهتفون ضد العنف والجريمة واغلقوا شارع وادي عارة 65 في خطزة احتجاجية رفضا للعنف والجريمةكما اغلق المتظاهرون شارع شعب سخنين تعبيرا منهم عن غضبهم من عدم تجاوب الشرطة مع مكلب الشارع العربي بمكافحة ظاهرة العنف والسلاح المنتشركما تظتهر العشرات في كفرقرع وفي يافة الناصرة وعلى مفرق نحف ودير الاسد البعنة , ويافة الناصرة وعلى دوار المشهد والرينةواجمع الحضور على ان المجتمع العربي باكمله عليه ان ينتفض في وجه الجريمة وان على الشرطة ان تقوم بواجبهت على اكمل وجه لمنع واقتلاع ظاهرة العنف والجريمةأم الفحم: إغلاق شارع وادي عارةفي أم الفحم خرج المئات في مسيرة احتجاجية على جرائم القتل وتواطؤ الشرطة، حيث أغلق المتظاهرون شارع وادي عارة الرئيسي وأوقفوا حركة السير في ظل تواجد مكثف لقوات الشرطة، وهتفوا "ما بنهاب وما بنهاب.. الشرطة ام الارهاب".البعنة – دير الأسدفي منطقة الشاغور، أغلق المتظاهرون عند مفرق البعنة ودير الأسد شارع 85 أمام حركة السير، ورفعوا لافتات ضد جرائم القتل وتقصير الشرطة.شفاعمرووفي مدينة شفاعمرو أغلق مئات المتظاهرين مفرق الناعمة.يافة الناصرةوتظاهر العشرات من أهالي يافة الناصرة، على الشارع الرئيسي، الناصرة - حيفا، وهم يرفعون الشعارات المنددة بالعنف.حيفاوفي مدينة حيفا، تظاهر العشرات من الطلاب والناشطين في ساحة الأسير، ظهر اليوم، رافعين الشعارات المنددة بالعنف والجريمة.وجاء في اللافتات التي رفعها المتظاهرون: "شرطة إسرائيل شريك أساسي في الجريمة"، "أنا الطالب الحيفاوي أرفض العنف"، "الدم العرب مش رخيص"، "فلسطين من بحرها لنهرها ترفض الجريمة"، وغيرها من الشعارات.كما هتف المتظاهرون تنديدا بتواطؤ الشرطة وسياسات حكومة الاحتلال مع الجريمة المنظمة، ونبذًا للمجرمين.عكاوخرج المئات في عكا احتجاجا على العنف والجريمة، وجابوا شوارع المدينة، ليتجمعوا أخيرا أمام مركز الشرطة، يهتفون ويحملون الشعارات المناهضة لجميع أشكال العنف، وفوضى السلاح.