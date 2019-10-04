صور - الالاف يتظاهرون في ام الفحم رفضا للعنف والجريمة

مظاهرة حاشدة في ام الفحم بعد صلاة الجمعة امام مركز الشرطة رفضا للعنف وانتشار السلاح والجريمة في المجتمع العربي .
مظاهرة حاشدة في ام الفحم بعد صلاة الجمعة امام مركز الشرطة رفضا للعنف وانتشار السلاح والجريمة في المجتمع العربي .
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