صور - الالاف يتظاهرون في ام الفحم رفضا للعنف والجريمة

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الالاف خرجوا متظاهرين يصرخون ضد العنف مطالبين الشرطة بالعمل بجدبة اكثر من اجل اقتلاع ظاهرة انتشار السلاح في المجتمع العربي ووقف شلال الدم .

مظاهرة حاشدة في ام الفحم بعد صلاة الجمعة امام مركز الشرطة رفضا للعنف وانتشار السلاح والجريمة في المجتمع العربي .

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