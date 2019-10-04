تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-04 14:47:15 من كاره للإسلام إلى مؤمن.. شاب إنجليزي يروي قصة اعتناقه الإسلام بسبب المصري محمد صلاح |  2019-10-04 14:21:29 صور - المجتمع العربي ينتفض ضد العنف والجريمة , اغلاق مفارق وشوارع وهتافات ضد العنف والشرطة وانتشار السلاح |  2019-10-04 13:28:14 صور - الالاف يتظاهرون في ام الفحم رفضا للعنف والجريمة |  2019-10-04 13:23:10 اعتقال شاب من طوبا زنغربة بشبهة اطلاق نار خلال حفل زفاف وضبط السلاح |  2019-10-04 12:51:04 مشاركة واسعة في صلاة الجمعة الموحدة بام الفحم قرب مركز الشرطة رفضا للعنف وانتشار الجريمة والسلاح |  2019-10-04 12:43:11 مجد الكروم: وفاة الشاب محمد سعد مناع (32 عامًا) نتيجة جلطة دماغية |  2019-10-04 09:14:00 ارتفاع عدد حالات الوفاة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية |  2019-10-04 08:58:03 البنتاغون مستعد للتعاون في تحقيقات قضية عزل ترامب |  2019-10-04 06:06:34 حالة الطقس: اجواء غائمة |  2019-10-04 06:05:11 إيران: العدو عاجز حتى عن إطلاق رصاصة فارغة باتجاهنا |  2019-10-04 00:13:02 احالة فتى من الجديدة للمستشفى وحالته خطيرة |  2019-10-03 20:08:37 حالة طوارئ |  2019-10-03 21:56:44 المحامي زكي كمال ل"الصنارة":نتنياهو أراد منذ البداية انتخابات ثالثة ولا استبعد تحركاً عسكرياً يجعل الشأن الأمني موضع الاهتمام |  2019-10-03 19:51:27 الكنيست يؤدي اليمين الدستورية بدون حكومة جديدة وبدون العرب |  2019-10-03 18:03:49 اصابة شاب باطلاق نار في قلنسوة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتقال شاب من طوبا زنغربة بشبهة اطلاق نار خلال حفل زفاف وضبط السلاح



  |     |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:

*شرطيون سريون يلقون القبض على "على الحامي" على مشتبه به بأطلق النار من سلاح من طراز M-16 في حفل زفاف في قرية طوبا زنغرية، لتقدم النيابة العامة لواء الشمال صباح اليوم تصريح مدعٍ ضده.*

مساء يوم 26.09.19 عُقد حفل زفاف في قرية طوبا زنجرية وخلاله أطلقت عيارات نارية من سلاح من طراز M-16. فقام شرطيون سريون الذين حددوا هوية المشتبه وقت إطلاق النار بمطاردته فلاذ بالفرار من المكان.

بعد مطاردة قصيرة ركضا على الأقدام ، تم القاء القبض على المشتبه به في العشرينات من عمره عندما كان يحمل السلاح الذي وفق الشبهات أطلق النار بواسطته.

بفضل تحقيق موضوعي أجرته الشرطة تم بناء قاعدة أدلة وبينات ضد المشتبه التي شكلت الأساس لتمديد توقيفه من وقت لآخر وفقًا لطلب الشرطة، لتقدم النيابة العامة لواء الشمال ضده هذا الصباح تصريح مدعٍ حول نيتها لتقديم لائحة اتهام وطلب تمديد توقيفه حتى نهاية الإجراءات القانونية.

المحكمة مددت توقيف المشتبه حتى يوم 07.10.19.

*من الجدير بالذكر إطلاق النار غير القانوني يشكل خطرا جسيمًا على الحاضرين في الزفاف أولاً ومن ثم على الجمهور. شرطة اسرائيل تواصل مكافحة ظاهرة الأسلحة غير القانونية بما فيها إطلاق النار وتهريب الأسلحة بكل حزم وإصرار وستواصل بذل قصارى جهدها لتقديم الجناة إلى العدالة بهدف إبعادهم عن الجمهور لأطول فترة ممكنة*

مرفقة صورة- شعبة الإعلام 👇





كلمات متعلقة

اعتقال, شاب, من, طوبا, زنغربة, بشبهة, اطلاق, نار, خلال, حفل, زفاف, وضبط, السلاح,

تابعونــا

صور - المجتمع العربي ينتفض ضد العنف والجريمة , اغلاق مفارق وشوارع وهتافات ضد العنف والشرطة وانتشار السلاح صور - المجتمع العربي ينتفض ضد العنف والجريمة , اغلاق مفارق وشوارع وهتافات ضد العنف والشرطة وانتشار السلاح 2019-10-04 | 14:21:29

أم الفحم: إغلاق شارع وادي عارة في أم الفحم خرج المئات في مسيرة احتجاجية على جرائم...

صور - الالاف يتظاهرون في ام الفحم رفضا للعنف والجريمة صور - الالاف يتظاهرون في ام الفحم رفضا للعنف والجريمة 2019-10-04 | 13:28:14

مظاهرة حاشدة في ام الفحم بعد صلاة الجمعة امام مركز الشرطة رفضا للعنف وانتشار...

مشاركة واسعة في صلاة الجمعة الموحدة بام الفحم قرب مركز الشرطة رفضا للعنف وانتشار الجريمة والسلاح مشاركة واسعة في صلاة الجمعة الموحدة بام الفحم قرب مركز الشرطة رفضا للعنف وانتشار الجريمة والسلاح 2019-10-04 | 12:51:04

يشارك في هذه الاثناء الالاف من اهالي ام الفحم بصلاة جمعه الغضب بخيمة الاعتصام...

مجد الكروم: وفاة الشاب محمد سعد مناع (32 عامًا) نتيجة جلطة دماغية مجد الكروم: وفاة الشاب محمد سعد مناع (32 عامًا) نتيجة جلطة دماغية 2019-10-04 | 12:43:11

صباح اليوم الجمعة تم الاعلان عن وفاة الشاب محمد سعد مناع (32 عامًا) نتيجة جلطة...

اصابتان احداها خطيرة لسيدتين بانقلاب مركبة من نوع تكتك بين المشهد ونوف هجليل اصابتان احداها خطيرة لسيدتين بانقلاب مركبة من نوع تكتك بين المشهد ونوف هجليل 2019-10-04 | 12:26:45

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل، تم تلقي...

حالة الطقس: اجواء غائمة حالة الطقس: اجواء غائمة 2019-10-04 | 06:06:34

اليوم الجمعة 2019/10/04: يكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات...

اصابة شاب من عيلوط خلال حريق منزل اصابة شاب من عيلوط خلال حريق منزل 2019-10-03 | 22:14:57

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر:"اصابة شخص في عيلوط اثر...

احالة فتى من الجديدة للمستشفى وحالته خطيرة احالة فتى من الجديدة للمستشفى وحالته خطيرة 2019-10-04 | 00:13:02

وصل لمركز حيان في الجديدة المكر شاب يبلغ من العمر ١٤ عاماً إثر تعرضه لإصابة صعبة...

العثور على جثة شابة ورجل مصاب في منزل قرب القدس العثور على جثة شابة ورجل مصاب في منزل قرب القدس 2019-10-03 | 19:48:49

عثر مساء اليوم الخميس على جثة شابة داخل منزل قرب مدينة القدس ,كما واصيب شاب بجراح...

اصابة شاب باطلاق نار في قلنسوة اصابة شاب باطلاق نار في قلنسوة 2019-10-03 | 18:03:49

اصيب شاب 27 عاما بجراح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة قلنسوة عصر اليوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابات اعتقالات بير هداج شرطة قوات خاصة اهالي النقب طفل الطيرة سقط ارتفاع أمتار 3 مدينة بيلينسون مستشفى رأس الطكتورة سهير حسن أسدي قسم مديرة تعيين امراض الكلى ضغط الدم مستشفى رمبام في حيفااصاباتمتفاوتةالعيساويةمواجهاتمظاهرة القدس الاقصى اعتقال اطلاق سراح 6 معتقلي عكا الناصرة مدرسة القفزة جراسهوبرز مؤنس دبور حفل تكريم مسيرة تضامنية دبورية حظر الحركة الاسلامية مسيرة كشفية كفر مندا قرب حلول عيد الفطر السعيد قرية اهالي اطفال المستشفى الفرنسي اعتراف رسمي تخصص كامل قسم الاطفال الناصرة نجاح صلح راية عقد كفركنا طه عواودة شجار اصابة خطيرة طفل رضيع مستشفى رمبام حيفا يخضع العلاج انفلونزا الخنازير فيروس ام الفحم اعتقال مشتبه يوسف يونس جبارين طعن شابة يهودية ايلات مصرع محمد احمد . أسدي طفلين نسيا ساعات داخل سيارة النقب القسوم قرية الجنوب السيد دير الاسد والدهما قرية حورة حوادث الطرق مصرع 94 عربيا بداية العام 2015 منذ ضحايا شوارع البلادمؤنس دبور جراسبورغ سويسرا الدوري السويسري اجمل الاهداف الناصرة اللاعب المهاجم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com