اعتقال, شاب, من, طوبا, زنغربة, بشبهة, اطلاق, نار, خلال, حفل, زفاف, وضبط, السلاح,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:

*شرطيون سريون يلقون القبض على "على الحامي" على مشتبه به بأطلق النار من سلاح من طراز M-16 في حفل زفاف في قرية طوبا زنغرية، لتقدم النيابة العامة لواء الشمال صباح اليوم تصريح مدعٍ ضده.*

مساء يوم 26.09.19 عُقد حفل زفاف في قرية طوبا زنجرية وخلاله أطلقت عيارات نارية من سلاح من طراز M-16. فقام شرطيون سريون الذين حددوا هوية المشتبه وقت إطلاق النار بمطاردته فلاذ بالفرار من المكان.



بعد مطاردة قصيرة ركضا على الأقدام ، تم القاء القبض على المشتبه به في العشرينات من عمره عندما كان يحمل السلاح الذي وفق الشبهات أطلق النار بواسطته.

بفضل تحقيق موضوعي أجرته الشرطة تم بناء قاعدة أدلة وبينات ضد المشتبه التي شكلت الأساس لتمديد توقيفه من وقت لآخر وفقًا لطلب الشرطة، لتقدم النيابة العامة لواء الشمال ضده هذا الصباح تصريح مدعٍ حول نيتها لتقديم لائحة اتهام وطلب تمديد توقيفه حتى نهاية الإجراءات القانونية.

المحكمة مددت توقيف المشتبه حتى يوم 07.10.19.

*من الجدير بالذكر إطلاق النار غير القانوني يشكل خطرا جسيمًا على الحاضرين في الزفاف أولاً ومن ثم على الجمهور. شرطة اسرائيل تواصل مكافحة ظاهرة الأسلحة غير القانونية بما فيها إطلاق النار وتهريب الأسلحة بكل حزم وإصرار وستواصل بذل قصارى جهدها لتقديم الجناة إلى العدالة بهدف إبعادهم عن الجمهور لأطول فترة ممكنة*

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