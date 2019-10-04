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مشاركة واسعة في صلاة الجمعة الموحدة بام الفحم قرب مركز الشرطة رفضا للعنف وانتشار الجريمة والسلاح



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يشارك في هذه الاثناء الالاف من اهالي ام الفحم بصلاة جمعه الغضب بخيمة الاعتصام امام محطة الشرطة في حي عين ابراهيم في المدينة.

هذا ويخطب في المصلين فضيلة الشيخ رائد فتحي




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