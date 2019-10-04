مجد, الكروم:, وفاة, الشاب, محمد, سعد, مناع, (32, عامًا), نتيجة, جلطة, دماغية,

ولم يحدد حتى الان موعد الجنازة .

صباح اليوم الجمعة تم الاعلان عن وفاة الشاب محمد سعد مناع (32 عامًا) نتيجة جلطة دماغية حادة ألمت به، حيث رقد في المستشفى عدة أيام حتى إعلان وفاة صباح اليوم الجمعة.

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