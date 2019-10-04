اصابتان احداها خطيرة لسيدتين بانقلاب مركبة من نوع تكتك بين المشهد ونوف هجليل
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:
قبل قليل، تم تلقي بلاغ عن حادث طرق
في مقبرة في مدينة نوف هجليل، حيث إنقلبت سيارة جولف (سكوتر) وعلى متنها 4 ركاب في الستينيات من العمر.
تم إجلاء مصابتين بواسطة مروحية من مكان الحادث، حيث أصيبت إحداهما بإصابات خطيرة اما الأخرى بإصابات متوسطة (وفق مصادر طبية) إلى مستشفى رامبام .
أفراد من الشرطة وصلوا الى مكان الحادث وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.
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