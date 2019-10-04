اصابتان, احداها, خطيرة, لسيدتين, بانقلاب, مركبة, من, نوع, تكتك, بين, المشهد, ونوف, هجليل,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:

قبل قليل، تم تلقي بلاغ عن حادث طرق

في مقبرة في مدينة نوف هجليل، حيث إنقلبت سيارة جولف (سكوتر) وعلى متنها 4 ركاب في الستينيات من العمر.

تم إجلاء مصابتين بواسطة مروحية من مكان الحادث، حيث أصيبت إحداهما بإصابات خطيرة اما الأخرى بإصابات متوسطة (وفق مصادر طبية) إلى مستشفى رامبام .

أفراد من الشرطة وصلوا الى مكان الحادث وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.