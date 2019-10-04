البنتاغون, مستعد, للتعاون, في, تحقيقات, قضية, عزل, ترامب,

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قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد الحالات المبلغ عنها...
أكد القائد العام للحرس الثوري في إيران، اللواء حسين سلامي، أن تعاظم قوة بلاده سلب...
ادى الكنيست، اليوم الخميس، اليمين الدستورية بغياب حكومة جديدة لا يزال رئيس وزراء...
لقي 4 أشخاص مصرعهم إلى جانب المهاجم في حادث طعن شهده مركز شرطة في العاصمة الفرنسية...
نشر مراسل قناة "إن بي سي" الأمريكية جوش ليدرمان، عبر "تويتر" صورة تظهر بطاقة تهنئة...
ذكرت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية، الأربعاء، عن إجراء تعديلات على اتفاقيات، تسمح...
قال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، إن الحرس حطم...
ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في شرق الهند إلى نحو 140 قتيلا، كما غرقت أعداد...
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول تنسيق...
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري دفع نحو 16 مليون...