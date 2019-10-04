أنجلينا, جولي, تكشف, عقب, انفصالها, عن, براد, بيت,

خرجت النجمة الأمريكية ” أنجلينا جولي ” بتصريحات تليفزيونية خلال حوارها في برنامج ” E News ” كشفت بها عن سوء حالتها بعد طلاقها من الفنان العالمي ” براد بيت ” .

حيث عبرت عن إن حياتها تغيرت نحو الأسوأ بعد الانفصال فقالت : ” تغيرت حياتي للأسوأ بعد انفصالي عن براد بيت .. فلم أشعر بالأمان أو الاستقرار ولم أسلم من الأذى الذي تعرضت له طيلة هذه السنوات ” .وأضافت : ” قد أستطيع إخفاء ما يختلج في صدري من آلام عن الناس وأكتم مشاعري بداخلي .. لكنني أشعر بإنني مقيدة وأن القيود تحاصرني من كل جانب وأفتقر إلى الحرية والأمان والاطمئنان وكلها مشاعر يستحيل العيش بدونها فتملكني الخوف من كل شيء ” .وتحدثت عن أنها تعاني من الكآبة وأن السنوات الأخيرة مرت وكأنها دهر وقالت : ” أشعر بالضيق والكآبة أكثر من أي وقت مضي ومرت السنوات الأربع الأخيرة وكأنها دهر يثقل كاهلي .. لقد تغيرت شخصيتي كثيرا وتغيرت معها معاني كثيرة في حياتي فقد نولد أنقياء أبرياء وتلوث حياتنا الجروح والعذاب من أقرب الأشخاص ” .يذكر أن أنجلينا جولي انفصلت نهائيا عن براد بيت عام 2016 ودخلت في صراعات كثيرة معه بسبب حضانة الأطفال .