تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-04 09:14:00 ارتفاع عدد حالات الوفاة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية |  2019-10-04 08:58:03 البنتاغون مستعد للتعاون في تحقيقات قضية عزل ترامب |  2019-10-04 06:06:34 حالة الطقس: اجواء غائمة |  2019-10-04 06:05:11 إيران: العدو عاجز حتى عن إطلاق رصاصة فارغة باتجاهنا |  2019-10-04 00:13:02 احالة فتى من الجديدة للمستشفى وحالته خطيرة |  2019-10-03 20:08:37 حالة طوارئ |  2019-10-03 21:56:44 المحامي زكي كمال ل"الصنارة":نتنياهو أراد منذ البداية انتخابات ثالثة ولا استبعد تحركاً عسكرياً يجعل الشأن الأمني موضع الاهتمام |  2019-10-03 19:51:27 الكنيست يؤدي اليمين الدستورية بدون حكومة جديدة وبدون العرب |  2019-10-03 18:03:49 اصابة شاب باطلاق نار في قلنسوة |  2019-10-03 17:27:24 زوجة راكيتيتش تدعمه ضد قرار فالفيردي |  2019-10-03 17:26:31 رفلين : هناك فرصة حقيقية لا تزال سانحة لتشكيل حكومة وحدة وطنية |  2019-10-03 17:24:07 مقتل 4 أشخاص في هجوم على مركز شرطة في باريس |  2019-10-03 17:21:44 قدس الاب د.سيمون خوري:كفى للعنف فقد ارتوت الارض بالدماء |  2019-10-03 17:13:08 مجد الكروم:انتهاء المظاهرة القطرية ضد العنف والجريمة بمشاركة عشرات الالاف واغلاق شارع 85 |  2019-10-03 14:52:45 جلجولية: اعتقال فتى 16 عاما بشبهة حيازة كلاشينكوف و 3 مسدسات |

الرئيسية | فن عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أنجلينا جولي تكشف عقب انفصالها عن براد بيت



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خرجت النجمة الأمريكية ” أنجلينا جولي ” بتصريحات تليفزيونية خلال حوارها في برنامج ” E News ” كشفت بها عن سوء حالتها بعد طلاقها من الفنان العالمي ” براد بيت ” .



حيث عبرت عن إن حياتها تغيرت نحو الأسوأ بعد الانفصال فقالت : ” تغيرت حياتي للأسوأ بعد انفصالي عن براد بيت .. فلم أشعر بالأمان أو الاستقرار ولم أسلم من الأذى الذي تعرضت له طيلة هذه السنوات ” .

 وأضافت : ” قد أستطيع إخفاء ما يختلج في صدري من آلام عن الناس وأكتم مشاعري بداخلي .. لكنني أشعر بإنني مقيدة وأن القيود تحاصرني من كل جانب وأفتقر إلى الحرية والأمان والاطمئنان وكلها مشاعر يستحيل العيش بدونها فتملكني الخوف من كل شيء ” .


وتحدثت عن أنها تعاني من الكآبة وأن السنوات الأخيرة مرت وكأنها دهر وقالت : ” أشعر بالضيق والكآبة أكثر من أي وقت مضي ومرت السنوات الأربع الأخيرة وكأنها دهر يثقل كاهلي .. لقد تغيرت شخصيتي كثيرا وتغيرت معها معاني كثيرة في حياتي فقد نولد أنقياء أبرياء وتلوث حياتنا الجروح والعذاب من أقرب الأشخاص ” .


يذكر أن أنجلينا جولي انفصلت نهائيا عن براد بيت عام 2016 ودخلت في صراعات كثيرة معه بسبب حضانة الأطفال .




كلمات متعلقة

أنجلينا, جولي, تكشف, عقب, انفصالها, عن, براد, بيت,

تابعونــا

ميغان ماركل تستيقظ يومياً الساعة الرابعة فجراً.. لهذا السبب! ميغان ماركل تستيقظ يومياً الساعة الرابعة فجراً.. لهذا السبب! 2019-10-02 | 10:48:01

تتبع دوقة ساسكس ​ميغان ماركل​ نظاماً حياتياً خاصاً بها، فهي تواظب على الإستيقاظ...

انتقاد كيم كاردشيان بسبب تركيا انتقاد كيم كاردشيان بسبب تركيا 2019-09-29 | 09:36:41

انتقدت “اللجنة الوطنية الأرمنية الأميركية” (ANCA) نجمة تلفزيون الواقع كيم...

الكشف عن وثائق سرية جديدة عن وفاة الاميرة “ديانا” الكشف عن وثائق سرية جديدة عن وفاة الاميرة “ديانا” 2019-09-16 | 15:00:52

ينتظر الملياردير المصري محمد الفايد، والد عماد الفايد، الشهير باسم ” دودي...

إصابة كيم كاردشيان بمرض قاتل والفنانة تنهار من البكاء إصابة كيم كاردشيان بمرض قاتل والفنانة تنهار من البكاء 2019-09-12 | 10:32:05

إنهارت نجمة “تلفزيون الواقع”، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، من...

براد بيت يكشف سبب انفصاله عن أنجلينا جولي براد بيت يكشف سبب انفصاله عن أنجلينا جولي 2019-09-09 | 11:55:12

كشف النجم العالمي ​براد بيت​ سبب انفصاله عن النجمة ​أنجلينا جولي​، اذ انه صرّح...

ميا خليفة “الضحية” : كنت أشبه بآلة مصرفية.. عالم البورنو القذر والمذلّ ميا خليفة “الضحية” : كنت أشبه بآلة مصرفية.. عالم البورنو القذر والمذلّ 2019-09-04 | 17:35:13

صرّحت نجمة الأفلام الاباحيّة السابقة، ميا خليفة (26 عامًا)، في برنامج “HARDtalk” على...

كشف معلومات جديدة مفاجئة عن سبب إنفصال أنجلينا جولي وبراد بيت!! كشف معلومات جديدة مفاجئة عن سبب إنفصال أنجلينا جولي وبراد بيت!! 2019-08-23 | 13:32:13

بعد الكثير من الأخبار التي تناولت الحديث عن إنفصال الثنائي الشهير الممثلة...

أنجلينا جولي تحرم أبناءها من الميراث باستثناء واحد منهم أنجلينا جولي تحرم أبناءها من الميراث باستثناء واحد منهم 2019-08-12 | 15:15:07

حسمت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي أمرها وقرّرت حرمان خمسة من أبنائها من...

بعد انفصاله عن جيجي حديد ” زين مالك ” يبيع منزله بعد انفصاله عن جيجي حديد ” زين مالك ” يبيع منزله 2019-08-08 | 15:00:18

كشفت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن بيع المغني الإنجليزي ” زين مالك ” لمنزله...

60 ألف جنيه إسترليني- تكلفة إجازة كيت ووليام هذا الصيف! 60 ألف جنيه إسترليني- تكلفة إجازة كيت ووليام هذا الصيف! 2019-08-01 | 11:15:21

تستعد ​العائلة المالكة​ خلال فصل الصيف، لقضاء إجازة سنوية ممتعة، وتحديدًا أسرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids انتخابات عضوية رئاسة بلدية الطيبة الثلاثاء صناديق اقتراع تصويت تكريم اطباء ممرضين سخنين بلدية مازن غنايم التسهيلات الضريبية تقليصات مجلس مجد الكروم شعارات تظاهرة خلاط فلافل طفل علق يده جت انقاذ . تخليص قرية جت المثلثصالح حسين عيد باقة الغربية مولودته الاولى زينب رزق الله انتظار 17 عاما شكيب شمشوم الشرطة اعتقالات الناصرة اطلاق نار مشتبهين مقتل أصغر حاجة هذا العام طفلة منى ولدت على جبل عرفات صعيد الأقصى تواجد إسلامي ملحوظ والاقتحامات مستمرةاتهام شاب محمد فايز سعدي تمويل داعش تحويل مبلغ شقيقه مصطفى الناصرة داعش سورياحليب غير مبستر نوق اتلاف 4 طن حمى مالطية جرثومة مستشفى طفلين اصابة امين شعبان اللد مصرع تشييع جثمان المرحوم قتل تل ابيب سائق اجرة وسام غيث بت . حنينا القدس مصرع دهس شارع 6 هرب من الشرطة نعيم الشبلي رئيس مجلس الشبلي ام الغنم اعتذار لكفار طابور اعراس مفرقعات موسيقى أحمد هدير غزاوي عكا البلدة القديمة مولودهما البكر محمد انتظار بعد دام 28 عاماافراج معتقلين ثلاثة كفر كنا شجار مع الشرطة اعتقال عامل من فلسطيني الضفة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com