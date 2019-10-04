ميسي:, لسوء, حظي, نضجت, وتزوجت, وأنجبت, بسرعة, كبيرة,

استعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، ذكريات حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم لأول مرة عام 2009.

وقال ميسي، في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي للفيفا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد مر وقت طويل وحدثت العديد من الأشياء منذ فوزي بتلك الجائزة لأول مرة".وأضاف: "لقد نضجت كثيرًا على المستوى الرياضي والشخصي. تزوجت ولدي ثلاثة أطفال، ولكن لسوء الحظ كل ذلك حدث بسرعة كبيرة".وتابع البرغوث: "إننا بالكاد نستمتع بهذه المهنة والإنجازات التي نحققها، لأن الأمر لا يتوقف أبدًا في عالم كرة القدم، ولذلك من الصعب للغاية إيجاد وقت للتفكير فيما تفعله".وواصل: "عند مشاهدة لحظات لك في سنوات ماضية فأنت تدرك قيمة ما حققته، وكيف أن هذا الأمر جميل".وأكمل نجم برشلونة: "هذه اللحظات تجعلك تفكر في أهمية الاستمتاع بكل يوم".وأردف: "الاستمتاع بكرة القدم والحفاظ دائمًا على أن تكون نفسك أهم شيء في اللعبة".واستطرد: "كل شيء سيتحقق إذا كانت هذه هي إرادة الله. والله يعلم ما نفعله، ولذلك فإن الجوائز ستأتي إذا كانت هذه هي إرادته".وأتم: "ولكن أهم شيء هو الحفاظ على ما تستمع به كثيرًا وكأنك طفل".يذكر أن ميسي توج مؤخرًا بجائزة الأفضل المقدمة من الفيفا على حساب كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) وفيرجيل فان دايك (ليفربول).