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حالة الطقس: اجواء غائمة



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اليوم الجمعة 2019/10/04: يكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية  غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



السبت 2019/10/05: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


الاحد 2019/10/06: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
حالة الطقس: اجواء غائمة




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