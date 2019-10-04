حالة, الطقس:, اجواء, غائمة,

اليوم الجمعة 2019/10/04: يكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2019/10/05: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاحد 2019/10/06: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.