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إيران: العدو عاجز حتى عن إطلاق رصاصة فارغة باتجاهنا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكد القائد العام للحرس الثوري في إيران، اللواء حسين سلامي، أن تعاظم قوة بلاده سلب الجرأة من "الأعداء والمناوئين" الذين أصبحوا "عاجزين عن إطلاق طلقة فارغة واحدة باتجاهها".



وقال سلامي في كلمة ألقاها، يوم الخميس، بمدينة أراك، إن "الأعداء كثفوا محاولاتهم وأعدوا المزيد من المخططات منذ أن تسلم سماحة القائد راية قيادة الثورة الإسلامية".


وأضاف أن بلاده مستهدفة بسبب ما تنعم به من ازدهار في "الثقافة والاقتصاد والأمن والعلوم والمعرفة والصناعة"، لافتا إلى "اغتيال العديد من أركان النظام الإسلامي جراء المؤامرات البغيضة التي دبرها الأعداء ضد إيران".


وشدد اللواء على أن "أولئك الذين أرادوا من إيران التراجع، أدركوا أن شبابنا متواجدون في الساحات على الدوام، لإحباط مخطط الأعداء"، مؤكدا أن "الأعداء الذين حاولوا القضاء على إيران، باتوا يبعثون الرسائل ويستجدون التفاوض" مع طهران.




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