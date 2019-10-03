اصابة, شاب, من, عيلوط, خلال, حريق, منزل,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر:"اصابة شخص في عيلوط اثر استنشاق الدخان جراء حريق شب في منزل .طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الناصره وصلت الى المكان واتضح ان السكان اخمدوا النيران وعملت الطواقم على اخراج الدخان الكثيف من المنزل ويجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع هذا الحريق.

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