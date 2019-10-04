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احالة فتى من الجديدة للمستشفى وحالته خطيرة



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وصل لمركز حيان في الجديدة المكر شاب يبلغ من العمر ١٤ عاماً إثر تعرضه لإصابة صعبة بمنطة الرأس والمنطقة العليا للجسد ولم يتضح حيثيات الحادث، بعد تقديم العلاج الأولي قام طاقم علاج مكثف حيان نقله لغرفة علاج مكثف مستشفى نهريا لإستكمال العلاج.
احالة فتى من الجديدة للمستشفى وحالته خطيرة




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