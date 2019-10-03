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حالة طوارئ



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لم أصدق يومًا ما انني سأتناول نفس موضوع الافتتاحية الأسبوعية أسبوعا تلو الآخر، وهذا ما يحصل خلال الأشهر العديدة الماضية.. إذ أصبح موضوع القتل المستشري في وسطنا العربي وكأنه قضية نضال!!

في السابق أثبت المواطنون العرب أنهم يحسنون إدارة النضالات العادلة, من أجل حقوقهم وشرعيتهم في الانتماء والتعبير عن قضاياهم وأحلامهم.
لكن تراجعنا وأصبح شعار نضالنا الإضرابات ضد العنف المستشري في الوسط العربي, من سياسة القتل وسيطرة حملة السلاح في مجتمعنا, الذين يقتلون بعضهم ويقتلون في طريقهم الأبرياء!
تعددت الأسباب والقتل واحد.
وأصبح الدم العربي مباحًا, إضافة لما نعاني منه من أوضاع اقتصادية مزرية وقوانين جائرة.
هل غرقنا في سبات عميق أو اننا" مطنشون "لا نلاحظ تدهور الأمور؟؟
ما يجري في وسطنا هو أكثر من حرب, ويهدد مجتمعنا أكثر من أيّ عامل آخر.
هل نريد مجتمعا فقد قدراته وكفاءاته وأصله العريق؟؟ فكروا جيدًا في هذه الحرب.
صحيح انه أصبح لدينا 13 مقعدًا في الكنيست لتمثيل الوسط العربي.
لكن أصبح لدينا خلال الشهر الأخير 15 قتيلاً!!!!
و70 قتيلاً منذ بداية العام الحالي!!
و1383 قتيلا منذ بداية عام !!2000
وكأن حربنا ضد العنصرية أصبحت أرحم من حربنا ضد الإجرام.
اعلنوا حالة الطوارئ في الوسط العربي, حتى لا ينطبق علينا المثل القائل: "على نفسها جنت براقش".

بدها شوية توضيح..
في الذكرى السنوية الأولى لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أجبرت التحقيقات السعودية على الاعتراف بمقتله في سفارتها في انقرة.
اللجنة لم يتم اكتشافها بعد .
* الشبهات لا تزال تحوم حول الأمير محمد بن سلمان, ولي العهد, الذي يحاول تلميع اسمه أمام الرأي العام العالمي دون جدوى.
أما شبكات التواصل الاجتماعي فتواصل التعليق على النحو التالي:
1) سألت شابة صديقها: هل ما زلت تحبني؟
اجابها: من يدخل قلبي لا يخرج منه.
قالت: شو قلبك القنصلية السعودية؟
2) صلاة دخول القنصلية السعودية:
نعوذ بك اللهم من المنشار والشجار.
3) عند الاتصال مع القنصلية السعودية عبر الهاتف: مرحبًا بكم في مملكة الخيرة:
للتقطيع اضغط الرقم 1
للاختفاء والتعذيب اضغط الرقم 2
شكراً لدخولكم قنصليتنا
يرجى الانتظار..
سيتم تقطيعك بعد 7 دقائق على أنغام الموسيقى.
4) دائمًا نسمع مقولة "خرج ولم يعد" أما" دخل ولم يخرج" فهي جديدة.
5) مواطن سعودي طلب تجديداً لجواز سفره, أجابوه: ادخل المكتب. أجاب: مستحيل.. خلي القنصل والختم يخرج الى الشارع وأنا عند الباب تحت الكاميرا.
خاشقجي نجح في مماته بفضح سياسة بلاده أكثر مما نجح وهو حيّ .

ڤيدا مشعور
4/10/2019

حالة طوارئ




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