تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-03 19:51:27 الكنيست يؤدي اليمين الدستورية بدون حكومة جديدة وبدون العرب |  2019-10-03 18:03:49 اصابة شاب باطلاق نار في قلنسوة |  2019-10-03 17:27:24 زوجة راكيتيتش تدعمه ضد قرار فالفيردي |  2019-10-03 17:26:31 رفلين : هناك فرصة حقيقية لا تزال سانحة لتشكيل حكومة وحدة وطنية |  2019-10-03 17:24:07 مقتل 4 أشخاص في هجوم على مركز شرطة في باريس |  2019-10-03 17:21:44 قدس الاب د.سيمون خوري:كفى للعنف فقد ارتوت الارض بالدماء |  2019-10-03 17:13:08 مجد الكروم:انتهاء المظاهرة القطرية ضد العنف والجريمة بمشاركة عشرات الالاف واغلاق شارع 85 |  2019-10-03 14:52:45 جلجولية: اعتقال فتى 16 عاما بشبهة حيازة كلاشينكوف و 3 مسدسات |  2019-10-03 14:50:35 وقفة احتجاجية في المشهد تطالب بوقف نزيف الدم بالمجتمع العربي |  2019-10-03 14:46:44 بركة يحيي التجاوب مع الاضراب - نجحنا في فرض قضيتنا على جدول الأعمال الإسرائيلي إعلاميا وسياسيا |  2019-10-03 14:05:09 مجدالكروم تفجع بوفاة الشاب محمد يونس سبع 26 عاما متأثرا بجراحه باطلاق نار |  2019-10-03 13:26:38 وفد الفرنسيسكان يزور الأقصى ويحذر من تغيير الوضع القائم في القدس |  2019-10-03 13:06:10 كفر مندا: التزام شبه تام الاضراب الذي اقرته لجنة المتابعة العليا‎ |  2019-10-03 12:42:09 فيديو وصور - متظاهرون يغلقون الشارع الرئيسي التفافي الناصرة قرب مباني المحاكم باتجاه نتسيرت عيليت |  2019-10-03 12:40:59 وزارة العمل تعلن الاعتراف رسمياً بالكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا كلية لتأهيل الهندسيين والتقنيين |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الكنيست يؤدي اليمين الدستورية بدون حكومة جديدة وبدون العرب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ادى الكنيست، اليوم الخميس، اليمين الدستورية بغياب حكومة جديدة لا يزال رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" المنتهية ولايته يسعى لتشكيلها، للبقاء على رأس السلطة بعد انتخابات تشريعية لم تحمل إليه جديدا، وانتخبت هذه الكنيست في 17 أيلول الماضي.  وقاطع 13 عضوا عربيا من "القائمة المشتركة" هذه المراسم، التزاما بالإضراب الذي أعلنه العرب في إسرائيل، احتجاجا على "تقاعس الشرطة الإسرائيلية، بحل مشكلة جرائم القتل في البلدات العربية".   وبعد القاء الرئيس الإسرائيلي ورئيس الكنيست خطابهما، قام المشرّعون بأداء القسم أمام الحضور.  وستركب الكنيست الجديدة من 9 كتل برلمانية أكبرها "كحول لفان" التي تضم 33 نائبا، وأصغرها المعسكر الديموقراطي مع 5 مقاعد وسيضاف 8 نواب جدد، وسيعود للكنيست 9 آخرين والذي كانوا بالكنيست بالسابق لكنهم لم يكونوا بالكنيست الـ21، وستضم الكنيست 28 امرأة مقابل 29 امرأة في الكنيست الـ21.ويشار الى انه مر 156 يوما من أداء القسم للكنيست السابقة، ونفس الوضع لا زال يخيم على الكنيست الحالية جراء من المخاوف من اجراء انتخابات ثالثة ما لم يتم إقامة حكومة جديدة.  الرئيس الإسرائيلي ورئيس الكنيست يدعوان إلى حكومة وحدة وطنية  دعا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في خطابه أمام الكنيست الجديدة، المتنافسين إلى الاتفاق من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية.  وقال "أنتم المسؤولون المنتخبون وقادة الشعب، لديكم فرصة لتشكيل حكومة موسعة".   وأضاف "شخص واحد يمكنه أن يضع الخلافات جانبا ويعمل على إيجاد السبل للاتفاق".واعتبر ريفلين إقامة الحكومة "حاجة أمنية اقتصادية لم نعرفها منذ سنوات عديدة"، مشيرا إلى أن ذلك لا يُعتبر مجرد رغبة اجتماعية فحسب.وتابع "إلى جانب الإحباط الناجم عن الجمود السياسي الحالي، فإن نتائج الانتخابات هي شهادة شرف للمجتمع الإسرائيلي أيضا إنها بطاقة حمراء أيضا، أخرجها الإسرائيليون لمُنتخبيهم بطاقة حمراء للشعبوية، والنظام السياسي الذي يتغذى من توسيع التشققات داخل المجتمع، ويرى مخاوفنا جميعا، مصدرا للنحت".ودخل ريفلين على خط الوساطة بين الأحزاب الإسرائيلية لإقامة حكومة وحدة وطنية ومضى يقول "ليس لدي سوى فمي لا يمكنني إلا أن أقترح وربما محاولة تقريب وجهات النظر".ودعا رئيس الكنيست يولي إدلشتين نتنياهو وغانتس، إلى الجلوس وبذل الجهود، لتحقيق الوحدة.
الكنيست يؤدي اليمين الدستورية بدون حكومة جديدة وبدون العرب




كلمات متعلقة

الكنيست, يؤدي, اليمين, الدستورية, بدون, حكومة, جديدة, وبدون, العرب,

تابعونــا

مقتل 4 أشخاص في هجوم على مركز شرطة في باريس مقتل 4 أشخاص في هجوم على مركز شرطة في باريس 2019-10-03 | 17:24:07

لقي 4 أشخاص مصرعهم إلى جانب المهاجم في حادث طعن شهده مركز شرطة في العاصمة الفرنسية...

السعودية تهنئ اليهود بحلول رأس السنة العبرية السعودية تهنئ اليهود بحلول رأس السنة العبرية 2019-10-03 | 00:01:35

نشر مراسل قناة "إن بي سي" الأمريكية جوش ليدرمان، عبر "تويتر" صورة تظهر بطاقة تهنئة...

شركات إسرائيلية تعدل اتفاقيات لزيادة صادرات الغاز لمصر شركات إسرائيلية تعدل اتفاقيات لزيادة صادرات الغاز لمصر 2019-10-02 | 18:29:24

ذكرت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية، الأربعاء، عن إجراء تعديلات على اتفاقيات، تسمح...

سليماني: الحرس الثوري حطم سطوة الجيش الأمريكي سليماني: الحرس الثوري حطم سطوة الجيش الأمريكي 2019-10-02 | 05:51:48

قال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، إن الحرس حطم...

الهند: ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار إلى نحو 140 قتيلا الهند: ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار إلى نحو 140 قتيلا 2019-10-01 | 12:58:51

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في شرق الهند إلى نحو 140 قتيلا، كما غرقت أعداد...

روحاني يرفض الرد على مكالمة هاتفية من ترامب روحاني يرفض الرد على مكالمة هاتفية من ترامب 2019-10-01 | 10:34:51

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول تنسيق...

نيويورك تايمز: الحريري دفع 16 مليون دولار لعارضة أزياء بعد لقائهما في منتجع نيويورك تايمز: الحريري دفع 16 مليون دولار لعارضة أزياء بعد لقائهما في منتجع 2019-10-01 | 08:17:41

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري دفع نحو 16 مليون...

إسرائيل تنجز 43 كم من العائق على حدود غزة إسرائيل تنجز 43 كم من العائق على حدود غزة 2019-09-30 | 19:47:06

تطرقت القناة الإسرائيلية الثانية، الى التقدم بالعمل على مشروع العائق "الجدار...

طهران: السعودية بعثت رسالة لروحاني عبر وسيط طهران: السعودية بعثت رسالة لروحاني عبر وسيط 2019-09-30 | 15:00:44

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن الرئيس الإيراني تسلم رسالة من...

ترامب يطالب بفتح تحقيق جنائي مع رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ترامب يطالب بفتح تحقيق جنائي مع رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب 2019-09-30 | 13:24:33

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم إنه يستحق مقابلة المخبر المجهول الذي كشف...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عطا جابر لاعب مكابي حيفا صورة مسجد الاقصى القدس الفوز كأس الدولة مكابي تل ابيباصابة بالغة مصرع قتيل انفجار مركبة مدينة تل ابيب الشرطة اسعاف طوارئ اصابات اجرام جنائيالحاج رياض ابو حسين رمانه فريضة الحج وفاة قرية رمانة بسام الصفدي مراسل اطلاق سراح الافراج قناة العالم الايرانية هضبة الجولان مجدل شمس شبهات امنية تحريض على العنف الارهاب اتهام يهودي طعن يهودي ظنا منه انه عربي كريات اتا سكين قومية سقوط طائرة رش مبيدات سطح منزل بيت قرية زلفة اصابات اشخاص اضرار ام الفحم شجار عنيف شبان اصابات اعتقالات الشرطة اسعاف طعن القدس الاقصى مظاهرة قرية نحف عرابة تفجع وفاة الطالبة تسنيم منير كناعنة متأثرة بجراحها بحادث طرق وقع العام الماضياصابة شاب المكر تعرض لاطلاق نار حي القرية اسعاف عوض نعيمي نعيمة مستشفى مصرع اصابة ام الحيران جنازة اشلهيد ابو القيعان يعقوب المربي مشاركة واسعة طرعان القاء قنبلة هلع صوت بيت اعتقال مشتبهين اصابات اضرار بدون بيوت ال عبد الغني معلومات امكانية هدم فوري ام الفحم تخوف ترقب سعيد نفاع عضو الكنيست محكومية السجن بدء سجن جلبواع اعضاء كنيست سفر الى سورياسليم حسين محمود سائق تراكتور انقلاب مجدل شمس مصرع وفاة هضبة انقلاب حادث عمل حراثة اراضي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com