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العثور على جثة شابة ورجل مصاب في منزل قرب القدس



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عثر مساء اليوم الخميس على جثة شابة داخل منزل قرب مدينة القدس ,كما واصيب شاب بجراح خطيرة جراء تعرضهم لاطلاق نار .

ومن المعلومات الاولية على ما يبدو الحديث يدور عن عملية قتل وانتحار.

الشرطة هرعت للمكان بقوات معززة وباشرت التحقيق .
العثور على جثة شابة ورجل مصاب في منزل قرب القدس




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