العثور, على, جثة, شابة, ورجل, مصاب, في, منزل, قرب, القدس,

ومن المعلومات الاولية على ما يبدو الحديث يدور عن عملية قتل وانتحار.الشرطة هرعت للمكان بقوات معززة وباشرت التحقيق .

عثر مساء اليوم الخميس على جثة شابة داخل منزل قرب مدينة القدس ,كما واصيب شاب بجراح خطيرة جراء تعرضهم لاطلاق نار .

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