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اصابة شاب باطلاق نار في قلنسوة



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اصيب شاب 27 عاما بجراح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة قلنسوة عصر اليوم الخميس.

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج.


الشرطة وباشرت التحقيق.

اصابة شاب باطلاق نار في قلنسوة




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