زوجة, راكيتيتش, تدعمه, ضد, قرار, فالفيردي,

دافعت راكيل موري، زوجة إيفان راكيتيتش، نجم برشلونة، عن زوجها بعدما تُرك مرة أخرى على مقاعد البدلاء أمام إنتر ميلان.

ولم يشارك راكيتيتش طوال مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، والتي حسمها البرسا بنتيجة (2-1) في الجولة الثانية من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.ونشرت راكيل مقالًا بصحيفة "كادينا سير" يحمل عنوانًا "لا يمكنك معاملة لاعب أساسيًا بشكل أسوأ من هذا" عبر حسابها على (إنستجرام)"، وعلقت عليه: "وحتى ذلك الحين، لا يستسلم إيفان راكيتيتش".وأضافت: "إنه مثال على الاتساق والعمل الجاد والاحتراف، ولهذا السبب أحبه، أنت عظيم ولا يمكن لأحد أن يغيرك".واختار فالفيردي التشيلي أرتورو فيدال، بدلًا من راكيتيتش، ودفع به في الشوط الثاني، ليقلب برشلونة النتيجة ويخرج فائزًا بالمباراة.