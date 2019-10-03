تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-03 19:51:27 الكنيست يؤدي اليمين الدستورية بدون حكومة جديدة وبدون العرب |  2019-10-03 18:03:49 اصابة شاب باطلاق نار في قلنسوة |  2019-10-03 17:27:24 زوجة راكيتيتش تدعمه ضد قرار فالفيردي |  2019-10-03 17:26:31 رفلين : هناك فرصة حقيقية لا تزال سانحة لتشكيل حكومة وحدة وطنية |  2019-10-03 17:24:07 مقتل 4 أشخاص في هجوم على مركز شرطة في باريس |  2019-10-03 17:21:44 قدس الاب د.سيمون خوري:كفى للعنف فقد ارتوت الارض بالدماء |  2019-10-03 17:13:08 مجد الكروم:انتهاء المظاهرة القطرية ضد العنف والجريمة بمشاركة عشرات الالاف واغلاق شارع 85 |  2019-10-03 14:52:45 جلجولية: اعتقال فتى 16 عاما بشبهة حيازة كلاشينكوف و 3 مسدسات |  2019-10-03 14:50:35 وقفة احتجاجية في المشهد تطالب بوقف نزيف الدم بالمجتمع العربي |  2019-10-03 14:46:44 بركة يحيي التجاوب مع الاضراب - نجحنا في فرض قضيتنا على جدول الأعمال الإسرائيلي إعلاميا وسياسيا |  2019-10-03 14:05:09 مجدالكروم تفجع بوفاة الشاب محمد يونس سبع 26 عاما متأثرا بجراحه باطلاق نار |  2019-10-03 13:26:38 وفد الفرنسيسكان يزور الأقصى ويحذر من تغيير الوضع القائم في القدس |  2019-10-03 13:06:10 كفر مندا: التزام شبه تام الاضراب الذي اقرته لجنة المتابعة العليا‎ |  2019-10-03 12:42:09 فيديو وصور - متظاهرون يغلقون الشارع الرئيسي التفافي الناصرة قرب مباني المحاكم باتجاه نتسيرت عيليت |  2019-10-03 12:40:59 وزارة العمل تعلن الاعتراف رسمياً بالكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا كلية لتأهيل الهندسيين والتقنيين |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

زوجة راكيتيتش تدعمه ضد قرار فالفيردي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دافعت راكيل موري، زوجة إيفان راكيتيتش، نجم برشلونة، عن زوجها بعدما تُرك مرة أخرى على مقاعد البدلاء أمام إنتر ميلان.

ولم يشارك راكيتيتش طوال مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، والتي حسمها البرسا بنتيجة (2-1) في الجولة الثانية من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
ونشرت راكيل مقالًا بصحيفة "كادينا سير" يحمل عنوانًا "لا يمكنك معاملة لاعب أساسيًا بشكل أسوأ من هذا" عبر حسابها على (إنستجرام)"، وعلقت عليه: "وحتى ذلك الحين، لا يستسلم إيفان راكيتيتش".
وأضافت: "إنه مثال على الاتساق والعمل الجاد والاحتراف، ولهذا السبب أحبه، أنت عظيم ولا يمكن لأحد أن يغيرك".
واختار فالفيردي التشيلي أرتورو فيدال، بدلًا من راكيتيتش، ودفع به في الشوط الثاني، ليقلب برشلونة النتيجة ويخرج فائزًا بالمباراة.
زوجة راكيتيتش تدعمه ضد قرار فالفيردي




كلمات متعلقة

زوجة, راكيتيتش, تدعمه, ضد, قرار, فالفيردي,

تابعونــا

ميسي: رحلات الصيف أرهقتنا.. وعلاقتي بجريزمان جيدة ميسي: رحلات الصيف أرهقتنا.. وعلاقتي بجريزمان جيدة 2019-10-03 | 09:19:14

أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب وقائد برشلونة، عن سعادته عقب الانتصار (2-1) على...

سيناريو مثير يقود برشلونة لإحباط إنتر سيناريو مثير يقود برشلونة لإحباط إنتر 2019-10-03 | 00:03:48

انتصر برشلونة الإسباني على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة (2-1)، مساء اليوم...

ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة 2019-10-02 | 14:45:38

تلقى ريال مدريد صدمة جديدة، بإصابة لاعب جديد بين صفوفه، ينضم لقائمة طويلة من...

خطوة أخيرة تحسم موقف ميسي أمام إنتر ميلان خطوة أخيرة تحسم موقف ميسي أمام إنتر ميلان 2019-10-02 | 14:00:19

تحدث تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، عن موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم...

عقبة وحيدة تفصل يوفنتوس عن استعادة بوجبا عقبة وحيدة تفصل يوفنتوس عن استعادة بوجبا 2019-10-02 | 12:18:02

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن يوفنتوس يستعد لاستغلال رغبة بول بوجبا، لاعب وسط...

لدى سؤاله عن "أزمة صلاح".. ماني "يبرر غضبه" ويبتسم لدى سؤاله عن "أزمة صلاح".. ماني "يبرر غضبه" ويبتسم 2019-10-02 | 10:51:26

بعد أسابيع من الأزمة التي نشبت في ليفربول الإنجليزي بين نجميه ساديو ماني ومحمد...

كريستيانو يحفر اسمه بجوار ميسي وراؤول برقم مميز كريستيانو يحفر اسمه بجوار ميسي وراؤول برقم مميز 2019-10-02 | 09:20:31

ساهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، في فوز السيدة العجوز على نظيره...

ريال مدريد ينجو من الخسارة أمام كلوب بروج ريال مدريد ينجو من الخسارة أمام كلوب بروج 2019-10-01 | 22:21:51

سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام كلوب بروج البلجيكي، مساء اليوم...

كريستيانو يلمح إلى موعد اعتزاله كريستيانو يلمح إلى موعد اعتزاله 2019-10-01 | 14:00:15

ألمح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، إلى أنه قد يعتزل كرة القدم بشكل...

بنزيما يقود التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام كلوب بروج بنزيما يقود التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام كلوب بروج 2019-10-01 | 12:00:37

يلتقي ريال مدريد مع كلوب بروج، اليوم الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تسهيلات رخص أسلحة مواطنين وزير الامن الداخلي كفر قاسم مصرع حكمت عامر اطلاق نار محل تجاري بعد اسبوعين من مقتل شقيقه وابنهالمفتش عبد الله خطيب قائما باعمال المديرة العامة وزارة التربية التعليم ترقية تعيين سخنين فريق اتحاد ابناء مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة لقاء جمهور يافا طعن جندي عربي اصابة طفيفة هرب المشتبه الشرطة تحقق تبحث خلفية جنائيةاعتداء على موظفين بلدية ام الفحم مظاهرة رفع شعارات استنكارا احتجاجاتلاسيميا نجاح عملية مستشفى الجليل الغربي عملية اول العالم صالح جربوني عرابة اطلاق نار رصاصات سيارات تهديد سكب زيت محروق مدخل بيته الشيخ رائد صلاح السجن يوم الاحد قضاء محكوميته 9 اشهر ادانته التحريض العنف اوكسفورد البريطانية مؤتمر نساء لغة روان جمال نصار اول عربية افتتاح مسيرة كشفية كفر مندا قرب حلول عيد الفطر السعيد قرية اهالي اطفال مصرع رجل حادث انقلاب تراكتور مسعدة مجد شمس اسعاف شرطة ناصرة شوا هويدا قتل مغدورة مقتل ضرب حجارة قطعة حديد اختلاق قصة عملية سطو عليهما الضفة نابلس البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة المصرية يصل القدس لأول مرة منذ 35 عاماطوبا زنغرية ضبط بندقية سلاح البحث مشتبه شاب قرية تفتيش شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com