زوجة, راكيتيتش, تدعمه, ضد, قرار, فالفيردي,

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أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب وقائد برشلونة، عن سعادته عقب الانتصار (2-1) على...
انتصر برشلونة الإسباني على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة (2-1)، مساء اليوم...
تلقى ريال مدريد صدمة جديدة، بإصابة لاعب جديد بين صفوفه، ينضم لقائمة طويلة من...
تحدث تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، عن موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم...
ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن يوفنتوس يستعد لاستغلال رغبة بول بوجبا، لاعب وسط...
بعد أسابيع من الأزمة التي نشبت في ليفربول الإنجليزي بين نجميه ساديو ماني ومحمد...
ساهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، في فوز السيدة العجوز على نظيره...
سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام كلوب بروج البلجيكي، مساء اليوم...
ألمح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، إلى أنه قد يعتزل كرة القدم بشكل...
يلتقي ريال مدريد مع كلوب بروج، اليوم الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في...