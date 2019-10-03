رفلين, :, هناك, فرصة, حقيقية, لا, تزال, سانحة, لتشكيل, حكومة, وحدة, وطنية,

قال رئيس الدولة رؤوبين رفلين في سياق خطابه في المراسم الافتتاحية الاحتفالية للكنسيت ال 22 ان دولة اسرائيل تعد معجزة حقيقية فهي دولة يهودية وديمقراطية وهي وطن امن لجميعنا . واكد رئيس الدولة رؤوبين رفلين على ان هناك حاجة اقتصادية امنية تلزم جميع الاطراف بالعمل على اقامة حكومة وحدة وطنية مشيرا الى ان مسالة اقامة حكومة كهذه لا تعتبر امنية اجتماعية فحسب بل هي حاجة ملحة .واوضح ان نتائج الانتخابات الاخيرة للكنيست هي اصدار بطاقة حمراء من قبل الناخبين الى ممثليهم ضد الشعبوية وضد الطريقة السياسية المتبعة .وراى الرئيس رفلين ان هناك فرصة حقيقية تقف امام قادة الشعب من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية التي من شانها ان تساهم في وضع حد للخلافات وان تجد الامور المشتركة بيننا وان تعمل لصالح المواطنين ومن اجل انعاش الاقتصاد وتعزيز امن الدولة.

واضاف الرئيس رفلين انه في حال تشكيل حكومة كهذه فانها حتما ستتفوق في تحقيق انجازات عظيمة من ابرزها مواجهة غلاء المعيشة وخفض الاسعار ومواجهة حماس وحزب الله بصورة ناجعة ومعالجة قضايا المسنين والمعاقين وتحسين نوعية الحياة والقضاء على اعمال العنف والجرائم المستشرية في المجتمع العربي.