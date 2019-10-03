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قدس الاب د.سيمون خوري:كفى للعنف فقد ارتوت الارض بالدماء



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قال الأب د. سيمون خوري متحدثا عن الأوضاع الأليمة التي يتعرض لها المجتمع العربي الفلسطيني بالبلاد " من قانا الجليل ارسلها لأخوتنا جميعا بالمجتمع العربي الفلسطيني بالبلاد عامة، لأننا لا نسمح بالعنف والقتل أن يتغلب على المحبة والأخوة والإيمان والثقة التي تربينا عليها وورثناها عن آبائنا وأجدادنا، وأقول كفاكم سفك للدماء فلقد أرويتم الأرض بالدم ،وهذه الرسالة لا اوجهها الى شخص معين بل الى كل من يحمل السلاح لقتل أخيه الأنسان،وأصبحنا كالمضروبين على رأسنا،ويقول السيد المسيح" من ثمارهم تعرفونهم" فعلينا أن نصحو ونستفيق من نومنا ونصحو لأن ثمار مجتمعنا لا توحي للإطمئنان وكلنا المجتمع والمؤسسات الدينية والسياسية وغيرها عليها أن تساهم في إيقاف شلال الدم".
قدس الاب د.سيمون خوري:كفى للعنف فقد ارتوت الارض بالدماء




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