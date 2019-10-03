مجد, الكروم:انتهاء, المظاهرة, القطرية, ضد, العنف, والجريمة, بمشاركة, عشرات, الالاف, واغلاق, شارع, 85,

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عثر مساء اليوم الخميس على جثة شابة داخل منزل قرب مدينة القدس ,كما واصيب شاب بجراح...
اصيب شاب 27 عاما بجراح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة قلنسوة عصر اليوم...
قال رئيس الدولة رؤوبين رفلين في سياق خطابه في المراسم الافتتاحية الاحتفالية...
قال الأب د. سيمون خوري متحدثا عن الأوضاع الأليمة التي يتعرض لها المجتمع العربي...
اعلنت الشرطة اليوم عن اعتقال فتى قاصر يبلغ من العمر 16 عاما من جلجولية بشبهة حيازة...
نظمت اللجنة الشعبية في المشهد ظهر اليوم وقفة احتجاجية لوقف نزيف الدم الجاري في...
حيّا رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، نجاح الاضراب العام،...
توفي في مستشفى نهاريا قبل قليل الشاب محمد سبع 26 عاما متأثرا بجراحه التي اصيب بها...
زار اليوم 3 تشرين أول 2019 مجموعة من رجال الدين الفرنسيسكان الـمسجد الأقصى...
تشهد قرية كفر مندا التزام شبه تام بالاضراب الشامل الذي أقرته لجنة المتابعة...