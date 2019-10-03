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مجد الكروم:انتهاء المظاهرة القطرية ضد العنف والجريمة بمشاركة عشرات الالاف واغلاق شارع 85



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انطلقت قبل قليل المظاهرة القطرية الحاشدة المنددة بالعنف والجريمة في مجد الكروم,ذلك تلبية لقرار لجنة المتابعة بعد جرائم القتل التي وقعت في الوسط العربي في الاشهر الاخيرة كانت اخرها جريمة مقتل الشقيقين احمد وخليل سامي مناع والشاع محمد سبع من مجد الكروم اول امس الثلاثاء .


يشار الى ان مجد الكروم تشهد حالة تأهب قصوى من قبل الشرطة حيث وصل حوالي ال20 الف متظاهر من جميع البلدات العربية للمشاركة في المظاهرة الحاشدة التي تطالب الشرطة بالتحرك الفوري.

يذكر الى أن المجتمع العربي في البلاد شهد اليوم اضراب عام وشامل تخلله مظاهرات ووقفات احتجاجية .




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