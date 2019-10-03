جلجولية:, اعتقال, فتى, 16, عاما, بشبهة, حيازة, كلاشينكوف, و, 3, مسدسات,

اعلنت الشرطة اليوم عن اعتقال فتى قاصر يبلغ من العمر 16 عاما من جلجولية بشبهة حيازة كلاشنكوف و3 مسدسات من انواع مختلفة،

وعثر في هاتفه على صور مختلفة وهو يحمل الاسلحة ويقود سيارة بدون رخصة, وبعد اعمال بحث عثر عن الكلاشنكوف في مقبرة.