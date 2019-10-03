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وقفة احتجاجية في المشهد تطالب بوقف نزيف الدم بالمجتمع العربي



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 نظمت اللجنة الشعبية في المشهد ظهر اليوم وقفة احتجاجية لوقف نزيف الدم الجاري في المجتمع العربي ، والذي بلغ ذروته قبل يومين في مجد الكروم حيث قتل أخَوَان شقيقان وأصيب ثالث .


وقد رفع المتظاهرون شعارات تندد بالعنف وسفك الدماء وتحمل الحكومة المسؤولية وتطالب وزير الأمن الداخلي بالاستقالة، وقد تحدث الشيخ الدكتور محمد سلامة حسن (ابو علي) كلمة باسم اللجنة الشعبية أكد فيها أن الدم العربي ليس رخيصا ، وأن الأمن حق للجميع عربا ويهوديا ، وحمل الحكومة بعامة ووزير الأمن الداخلي "إردان " بخاصة مسؤولية شلال الدم الجاري في مجتمعنا العربي ، كما طالب الشرطة بجمع السلاح ومحاربة عصابات الإجرام كما فعلت في نتانيا ونهاريا من قبل .




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