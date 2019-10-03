وقفة, احتجاجية, في, المشهد, تطالب, بوقف, نزيف, الدم, بالمجتمع, العربي,

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اعلنت الشرطة اليوم عن اعتقال فتى قاصر يبلغ من العمر 16 عاما من جلجولية بشبهة حيازة...
حيّا رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، نجاح الاضراب العام،...
توفي في مستشفى نهاريا قبل قليل الشاب محمد سبع 26 عاما متأثرا بجراحه التي اصيب بها...
زار اليوم 3 تشرين أول 2019 مجموعة من رجال الدين الفرنسيسكان الـمسجد الأقصى...
تشهد قرية كفر مندا التزام شبه تام بالاضراب الشامل الذي أقرته لجنة المتابعة...
اغلق المتظاهرون قبل قليل شارع التفافي الناصرة قرب مفرق مباني المحاكم باتجاه...
تتويجاً لعمل دؤوب وجهود مكثفة استمرت اشهر طويلة، حصلت الكلية الأكاديمية...
تظاهر طاقم المعلمين والهيئة التدريسية في مدرسة اللاتين-الرينة صباح اليوم الخميس...
اتهام شاب من البعنة حفر قبرا لرئيس المجلس المحلي في دير الاسد قدمت الى المحكمة...
إستمرار لحادث إطلاق النار، الذي وقع ليلة الثلاثاء الماضي 01.10.2019، في بلدة ديرحنا،...