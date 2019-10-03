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بركة يحيي التجاوب مع الاضراب - نجحنا في فرض قضيتنا على جدول الأعمال الإسرائيلي إعلاميا وسياسيا



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حيّا رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، نجاح الاضراب العام، الذي شمل مجتمعنا العربي، كصرخة غضب على استفحال الجريمة، وتواطؤ المؤسسة الرسمية معها. ودعا الى أوسع مشاركة في مظاهرة مجد الكروم، التي ستجري في الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الخميس.
وقال بركة، إننا ومن خلال جولاتنا، والتقارير الواردة، بالإمكان القول، إن قرار الاضراب الذي اتخذ باجماع الاحزاب السياسية والسلطات المحلية والنواب سجل نجاحا كبيرا جدا، فإلى جانب الاضراب التام في جهاز التعليم، رغم محاولات الوزارة كسره، فقد كانت نسبة التجاوب في الحركة التجارية والمؤسسات عالية جدا، وهذا يدل على حالة الغضب الجماهيري، مما يعانيه مجتمعنا، من آفة الجريمة والعنف المجتمعي.
وشدد بركة على أن هذا النجاح يعود الى تشابك الجهود بين الأطر السياسية والمجتمعية، والسلطات المحلية العربية، التي برزت في اجماعها على الاضراب وتجندها لانجاحه.


وقال بركة، إن الاضراب فرض نفسه اليوم على جدول الأعمال الإسرائيلي، السياسي والإعلامي، وقد خصصت كل وسائل الإعلام الإسرائيلية حيزا ملحوظا لتغطية الاضراب وأسبابه، وهذا يعد نجاحا في إيصال صرختنا، التي بالتأكيد كانت اليوم خطوة من ضمن سلسلة خطوات لاحقا.


ودعا بركة الى المشاركة الجماهيرية الواسعة في مظاهرة مجد الكروم، التي ستجري في الساعة الرابعة والنصف عصرا، لتكون تتويجا ناجحا لاضرابنا اليوم.




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