مجدالكروم, تفجع, بوفاة, الشاب, محمد, يونس, سبع, 26, عاما, متأثرا, بجراحه, باطلاق, نار,

توفي في مستشفى نهاريا قبل قليل الشاب محمد يونس سبع 26 عاما متأثرا بجراحه التي اصيب بها اثر تعرضه لاطلاق نار خلال الشجار الذي اسفر عن مصرع الشقيقين احمد وخليل سامي مناع .

وبهذا ارتفع عدد ضحايا الشجار المؤسف في مجد الكروم الى 3 اشخاص .