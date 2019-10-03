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كفر مندا: التزام شبه تام الاضراب الذي اقرته لجنة المتابعة العليا‎



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 تشهد قرية كفر مندا التزام شبه تام بالاضراب الشامل الذي أقرته لجنة المتابعة العليا، كخطوة احتجاجية على ظاهرة الجريمة المنظمة التي باتت تنخر ببلداتنا العربية بشكل يومي.


حيث كان التزام تام بالاضراب من قبل المجلس المحلي وجميع مؤسساته ومرافقه، بالاضافة لجميع المدارس والمؤسسات التعليمية والخدماتية، في حين أغلقت غالبية المحال التجارية أبوابها.


رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم أكد مساندة كفر مندا لجميع أبناء مجتمعنا العربي من أجل الضغط على الجهات المسؤولة التي تملك أدوات منع الجريمة بالطرق السلمية والقانونية، إذ لا يجب السكوت على هذا التراخي وهذا التقاعس الذي يودي يوميًا بحياة خيرة شبابنا فيما تسجل الجرائم ضد مجهول.


وأضاف رئيس المجلس انه لا يجب الوقوف عند الخطوة، بل علينا جميعا اتخاذ خطوات اخرى تساهم في توعية أبناءنا في البيوت، المدارس، المساجد وجميع المؤسسات العامة، من خلال حملات توعية وتثقيف تجذر قيمة التسامح ولغة الحوار، ونبذ العنف بكافة أشكاله.




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