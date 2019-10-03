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فيديو وصور - متظاهرون يغلقون الشارع الرئيسي التفافي الناصرة قرب مباني المحاكم باتجاه نتسيرت عيليت



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اغلق المتظاهرون قبل قليل شارع التفافي الناصرة قرب مفرق مباني المحاكم باتجاه نتسيرت عيليت , احتجاجا وتنديدا بالعنف والجريمة المستفحلة في المجتمع العربي .


قد رفع المتظاهرون شعارات منددة بالعنف والجريمة،


يشار الى ان مدينة الناصرة شهدت عدة مظاهرات منذ ساعات الصبح تلبة لقرار لجنة المتابعة بالاضراب والتظاهر ضد العنف من اجل الضغط على الشرطة بالتحرك ومكافحة الاجرام.




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