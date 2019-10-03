مدرسة, اللاتين-الرينة, تطلق, صرخة, غضب, في, وجه, العنف, والاجرام,

تظاهر طاقم المعلمين والهيئة التدريسية في مدرسة اللاتين-الرينة صباح اليوم الخميس على الشارع الرئيسي في القرية ضد العنف والجريمة.

مدير المدرسة المربي نمر برانسي قاب:"لأن الجريمة أصبحت جُرعة صباحيّة بنكهة مقززة، ولأننا نصحى على صراخ الأمهات الثكالى والزوجات المحزونات واليتامى، ولأن الإنحراف عن مسار المقاييس الجمعيّة التي توحدنا أضحى اختراقًا اخلاقيّا لا يُطاق، ولأن انعدام الوازع الإجتماعي والقانوني بات مُغيّبًا او غائبًا ، كانت لنا هذه الوقفة كأقل تعبير عم سخطنا وحنقنا تجاه ما يحدث من تردٍ وانهيار لكل المنظومات الأخلاقية بمجتمع امسى مهددا بالتفكك".