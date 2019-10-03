اتهام, شاب, من, البعنة, بنشر, فيديو, عبر, الواتس, يظهر, فيه, يحفر, قبرا, في, مقبرة, ويقول, انه, لرئيس, مجلس, ديرالأسد,

كلمات متعلقةاتهام, شاب, من, البعنة, بنشر, فيديو, عبر, الواتس, يظهر, فيه, يحفر, قبرا, في, مقبرة, ويقول, انه, لرئيس, مجلس, ديرالأسد,
زار اليوم 3 تشرين أول 2019 مجموعة من رجال الدين الفرنسيسكان الـمسجد الأقصى...
تشهد قرية كفر مندا التزام شبه تام بالاضراب الشامل الذي أقرته لجنة المتابعة...
اغلق المتظاهرون قبل قليل شارع التفافي الناصرة قرب مفرق مباني المحاكم باتجاه...
تتويجاً لعمل دؤوب وجهود مكثفة استمرت اشهر طويلة، حصلت الكلية الأكاديمية...
تظاهر طاقم المعلمين والهيئة التدريسية في مدرسة اللاتين-الرينة صباح اليوم الخميس...
إستمرار لحادث إطلاق النار، الذي وقع ليلة الثلاثاء الماضي 01.10.2019، في بلدة ديرحنا،...
شارك العشرات من اطفال من مدينة الناصرة برفقة اهاليهم في مظاهرة ورفع شعارات تنديدا...
شارك العشرات من اهالي قرية نحف صباح اليوم الخميس في تظاهرة احتجاجية امام مفرق...
تظاهر العشرات من اهالي مدينة الناصرة صباح اليوم الخميس في منطقة العين احتجاجا...
اغلقت المحلات التجارية والمرافق العامة والمدارس ابوابها صباح اليوم في مدينة...