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اتهام شاب من البعنة بنشر فيديو عبر الواتس يظهر فيه يحفر قبرا في مقبرة ويقول انه لرئيس مجلس ديرالأسد



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اتهام شاب من البعنة حفر قبرا لرئيس المجلس المحلي في دير الاسد 

قدمت الى المحكمة لائحة اتهام بحق شاب (33 عامًا) من البعنة، بتهمة قيامه بتهديد رئيس المجلس المحلي لبلدة دير الأسد، بواسطة شريط فيديو مصور، تم نشره عن طريق الواتس أب , قبل أسبوع، في يوم 25.09.2019، حيث قام المشتبه ، بنشر شريط فيديو، عبر الواتس أب، في مقبرة في دير الأسد، خلال قيامه بحفر قبر، قائلا أنّه "يحفر قبرا لرئيس المجلس المحلي ".


 ووصل بلاغ الى مركز الشرطة، حول إنتشار الشريط الفيديو، وبدأت قوات الشرطة بجمع الأدلة والحيثيات المتعلقة بالأمر، كما وتم فتح تحقيق، وخلاله، ومع إستخدام وسائل تكنولوجية، تم اعتقال متهم وتم التحقيق معه في مركز الشرطة.

وجاء في بيان الشرطة : "أمس، وبعد تحقيق مركز، للشرطة، وبعد جمع الأدلة، تم تحويل ملف القضية الى مكتب المدعي العام، قدّم مكتب المدعي العام، لمحكمة الصلح في عكا، لائحة إتهام ضد المشتبه، وطلب تمديد اعتقاله على ذمة التحقيقات الجارية، بالتهمة الموجهة ضده: التهديد، فيما وافقت المحكمة على طلب الشرطة وتم تمديد اعتقاله حتى يوم الأحد المقبل 06.10.2019


الصورة توضيحية 




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