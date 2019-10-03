دير حنا: اعتقال 3 مشتبهين بإطلاق النار على صالون الحلاقة

إستمرار لحادث إطلاق النار، الذي وقع ليلة الثلاثاء الماضي 01.10.2019، في بلدة ديرحنا، والتي قام خلالها مجهولين بإطلاق وابل من الرصاص تجاه محلقة في البلدة هناك، والتي أسفرت عن إصابة شابين (19 و 25 عامًا) من دير حنا، بجراح وصفت بالمتوسطة (وفقا لمصادر طبية)، وبعد تحقيق سري، مع إستخدام وسائل تكنولوجية متطورة، اعتقلت الشرطة ثلاثة مشتبهين (19 و 20 و 23 عامًا) من ديرحنا، بشبهة ضلوعهم بإطلاق النار، فيما كشفت الشرطة، أن خلفية حادث إطلاق النار هي حول علاقة عاطفية