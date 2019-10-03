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اطفال من الناصرة واهاليهم يتظاهرون: يا بوليص يا كسلان ابعد عنا هالزعران ،بدي احلم بدي انام بدي اعيش بأمان
2019-10-03 11:04:51
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اطفال من الناصرة واهاليهم يتظاهرون: يا بوليص يا كسلان ابعد عنا هالزعران ،بدي احلم بدي انام بدي اعيش بأمان
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اطفال من الناصرة واهاليهم يتظاهرون: يا بوليص يا كسلان ابعد عنا هالزعران ،بدي احلم بدي انام بدي اعيش بأمان
اطفال من الناصرة واهاليهم يتظاهرون: يا بوليص يا كسلان ابعد عنا هالزعران ،بدي احلم بدي انام بدي اعيش بأمان
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