اطفال, من, الناصرة, واهاليهم, يتظاهرون:, يا, بوليص, يا, كسلان, ابعد, عنا, هالزعران, ،بدي, احلم, بدي, انام, بدي, اعيش, بأمان,

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زار اليوم 3 تشرين أول 2019 مجموعة من رجال الدين الفرنسيسكان الـمسجد الأقصى...
تشهد قرية كفر مندا التزام شبه تام بالاضراب الشامل الذي أقرته لجنة المتابعة...
اغلق المتظاهرون قبل قليل شارع التفافي الناصرة قرب مفرق مباني المحاكم باتجاه...
تتويجاً لعمل دؤوب وجهود مكثفة استمرت اشهر طويلة، حصلت الكلية الأكاديمية...
تظاهر طاقم المعلمين والهيئة التدريسية في مدرسة اللاتين-الرينة صباح اليوم الخميس...
اتهام شاب من البعنة حفر قبرا لرئيس المجلس المحلي في دير الاسد قدمت الى المحكمة...
إستمرار لحادث إطلاق النار، الذي وقع ليلة الثلاثاء الماضي 01.10.2019، في بلدة ديرحنا،...
شارك العشرات من اهالي قرية نحف صباح اليوم الخميس في تظاهرة احتجاجية امام مفرق...
تظاهر العشرات من اهالي مدينة الناصرة صباح اليوم الخميس في منطقة العين احتجاجا...
اغلقت المحلات التجارية والمرافق العامة والمدارس ابوابها صباح اليوم في مدينة...