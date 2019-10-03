اطفال, من, الناصرة, واهاليهم, يتظاهرون:, يا, بوليص, يا, كسلان, ابعد, عنا, هالزعران, ،بدي, احلم, بدي, انام, بدي, اعيش, بأمان,

شارك العشرات من اطفال من مدينة الناصرة برفقة اهاليهم في مظاهرة ورفع شعارات تنديدا بالجريمة والعنف واستفحالها في مجتمعنا العربي .

وسار الطلاب يرافقهم اهاليهم الى مركز الشرطة في الناصرة هناك هتفوا بصوت عال :" يا بوليص يا كسلان ابعد عنا هالزعران ، بدي احلم بدي انام بدي اعيش بأمان