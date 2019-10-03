تظاهرة, احتجاجية, امام, مفرق, نحف, ضد, استفحال, العنف, والجريمة,

ورقع المتظاهروةن الشعارات المنددة بالجريمة وانتشار السلاح في المجتمع العربي مطالبين الشرطة بالتحرك اكثر والعمل على اقتلاع افة العنف والجريمة من المجتمع العربي.

شارك العشرات من اهالي قرية نحف صباح اليوم الخميس في تظاهرة احتجاجية امام مفرق القرية ضد استفحال ظاهرة العنف والجريمة

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