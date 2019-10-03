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تظاهرة رفع شعارات في الناصرة تنديدا بالعنف والجريمة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق





تظاهر العشرات من اهالي مدينة الناصرة صباح اليوم الخميس في منطقة العين احتجاجا على العنف والجريمة،وذلك استجابة لقرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية التي اعلنت اليوم اضراب عام ووقفات احتجاجية.


رفع المتظاهرون شعاران منددة بالعنف مطالبين الشرطة بالتحرك الفوري والعمل على مكافحة العنف.




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