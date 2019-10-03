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في وضح النهار - ملثم يطلق النار على بيت وسيارة في الفريديس



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في وضح النهار - ملثم يطلق النار على بيت وسيارة في الفريديس




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