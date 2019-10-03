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في وضح النهار - ملثم يطلق النار على بيت وسيارة في الفريديس
2019-10-03 09:32:38
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في وضح النهار - ملثم يطلق النار على بيت وسيارة في الفريديس
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