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للسنة الثالثة على التوالي – إستمرار فعاليات مشروع " نربي للقيم" في الثانوية الشاملة كفر قاسم
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التزام تام بالاضراب في الناصرة رفضا للعنف والجريمة
2019-10-03 09:31:34
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التزام تام بالاضراب في الناصرة رفضا للعنف والجريمة
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