الناصرة, تلتزم, بالاضراب, وتؤكد, رفضها, للعنف, والجريمة,

وخلال جولة قصيرة في الشارع الرئيسي في المدينة لوحظ التزام تام بالاضراب من قبل الاهالي واصحاب المحلات التجارية .

اغلقت المحلات التجارية والمرافق العامة والمدارس ابوابها صباح اليوم في مدينة الناصرة التزاما بقرار لجنة المتابعة الاضراب العام رفضا لجرائم القتل واستفحال العنف في مجتمعنا العربي.

تابعونــا

وسط مخاوف من انتخابات جديدة: انطلاق أعمال الكنيست 2019-10-03 | 09:20:45 تنطلق اليوم الخميس الكنيست الـ 22 والتي ستستمر 156 يوما فقط بعد أداء 120 نائبا اليوم...

الافتاء في البلاد يدعو الأئمة والدعاة لمؤتمر طاريء لمكافحة العنف 2019-10-03 | 09:17:13 دعا المجلس الإسلامي للافتاء في الدّاخل الائمة والدعاة ورجال وهيئات الإصلاح من...

إضراب عام وشامل يعم المجتمع العربي رفضا للجريمة 2019-10-03 | 09:10:02 يشهد المجتمع العربي ، اليوم الخميس، إضرابا عاما ومظاهرة قطرية ضمن سلسلة فعاليات...

الطقس - اجواء صافية ولا تغير على درجات الحرارة 2019-10-03 | 06:31:00 اليوم الخميس، فيكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة،...

اليوم -اضراب عام يشمل المدارس في المجتمع العربي ومظاهرات رفضاً للجريمة واستفحال العنف 2019-10-03 | 05:00:23 تشهد البلدات العربية اليوم الخميس اضراب شامل وعام في المدارس والمؤسسات والمرافق...

مصرع محمد الاعسم دهسا في تل السبع وهروب السائق 2019-10-02 | 21:13:20 اسفر حادث طرق ذاتي على مدخل بلدة تل السبع في االنقب مساء اليوم الاربعاء,عن اصابة...

مجد الكروم : الالاف في تشييع جثمان الشقيقين احمد وخليل مناع 2019-10-02 | 20:34:30 شيع الالاف من اهالي مجد الكروم والوسط العربي جثمان الشقيقين احمد وخليل سامي مناع...

المتابعة تحذر من بيان الوزارة وتؤكد شمولية الاضراب في المدارس 2019-10-02 | 20:32:12 تؤكد لجنة المتابعة العليا للجماهير على أن الاضراب العام يوم غد الخميس، يشمل كافة...

السلطات المحلية البدوية تعلن دعمها لقرار لجنة المتابعة وتدعو للاضراب احتجاجا على العنف 2019-10-02 | 20:29:36 يمر مجتمعنا العربي بأزمة خانقة تهدد كيانه، فالعنف المستشري فيه لا يضمن حياة رغيدة...