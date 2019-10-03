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الناصرة تلتزم بالاضراب وتؤكد رفضها للعنف والجريمة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اغلقت المحلات التجارية والمرافق العامة والمدارس ابوابها صباح اليوم في مدينة الناصرة التزاما بقرار لجنة المتابعة الاضراب العام رفضا لجرائم القتل واستفحال العنف في مجتمعنا العربي.



وخلال جولة قصيرة في الشارع الرئيسي في المدينة لوحظ التزام تام بالاضراب من قبل الاهالي واصحاب المحلات التجارية .




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