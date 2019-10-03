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هيفا وهبي ترد بكلمات قاسية على سباب أحد متابعيها!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طرحت الفنانة هيفا وهبي، سؤالًا على جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير “إنستغرام” تتساءل فيه عن نوايا البشر.



وقالت: ”لو النوايا لها صوت.. يا فضيحة البشر!!، مين اكتر حدا بتتمنوا تعرفوا نواياه؟ وليش؟“، واستعانت بمنشورها بصورة من جلسة تصويرها الأخيرة.


 وإثر ذلك، تعرضت هيفا لهجوم شخصي من أحد معجبيها فى التعليقات، وهو ما دفعها لرد السباب الذي تعرضت له بشكل قاس.


وهاجم المتابع النجمة اللبنانية قائلًا: ”أنت وسخة“ لترد عليه: ”أكيد أكيد مش أوسخ منك“.


ولم تتوقف عن مناقشة جمهورها بفكرة السؤال الذى طرحته عن معرفه النوايا، والتى أخذت ترد على الكثير من التعليقات بصورة جادة.


ويبدو أن سبب طرح هيفا وهبي للسؤال لم يأت من فراغ، فدائمًا ما تتحدث فى منشوراتها عن أزمة الثقة والصداقة، والتي دائمًا ما تثير الجدل.




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