وسط, مخاوف, من, انتخابات, جديدة:, انطلاق, أعمال, الكنيست,

تنطلق اليوم الخميس الكنيست الـ 22 والتي ستستمر 156 يوما فقط بعد أداء 120 نائبا اليوم القسم في الجلسة التي تنطلق الساعة الـ16:00 مع خطاب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ، والتي من المتوقع ان يطالب خلالها بإقامة حكومة وحدة وطنية.

ويشار الى ان أعضاء القائمة المشتركة أعلنوا مقاطعتهم للجلسة الافتتاحية، كجزء من احتجاج المجتمع العربي على تصاعد أعمال العنف.وبعد القاء الرئيس الإسرائيلي ورئيس الكنيست خطابهما، سيؤدي النواب القسم أمام الحضور. وبعدها كالمعتاد سيقام الحدث التقليدي، حيث سيقوم رؤساء الأحزاب بالتقاط الصور ورفع الكؤوس بمناسبة أداء القسم.وستركب الكنيست الجديدة من 9 كتل برلمانية أكبرها "كحول لفان" التي تضم 33 نائبا، وأصغرها المعسكر الديموقراطي مع 5 مقاعد. وسيضاف 8 نواب جدد ، وسيعود للكنيست 9 آخرين والذي كانوا بالكنيست بالسابق لكنهم لم يكونوا بالكنيست الـ21، وستضم الكنيست 28 امرأة مقابل 29 امرأة في الكنيست الـ21.ويشار الى انه مر 156 يوما من أداء القسم للكنيست السابقة، ونفس الوضع لا زال يخيم على الكنيست الحالية جراء من المخاوف من اجراء انتخابات ثالثة ما لم يتم إقامة حكومة جديدة.