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كيف تعرف إذا كان السكر لديك مرتفعاً؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يحدث ارتفاع مستوى السكر أو الجلوكوز بالدم عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من هرمون أنسولين، أو لا تستطيع خلايا الجسم الاستفادة من الهرمون. ولا يعني ارتفاع السكر أن الإنسان مصاب بمرض السكري، فقد يكون سبب الارتفاع: التوتر، أو الالتهابات، أو عدم النشاط، إلى جانب عوامل أخرى. ويمكنك معرفة أن السكر مرتفع من تكرار العلامات التالية:



* الإحساس الدائم بالتعب من دون سبب واضح.


* ضبابية الرؤية وضعف تركيز البصر.


* تكرار وتيرة التبول.


* الإحساس الدائم بالعطش وجفاف الفم والحلق، ويرتبط ذلك بكثرة التبول كما سبق الإشارة.


* تأخر شفاء الجروح.


* الصداع المزمن نتيجة خلل توازن الهرمونات الخاصة بوظائف الدماغ.




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