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الافتاء في البلاد يدعو الأئمة والدعاة لمؤتمر طاريء لمكافحة العنف



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دعا المجلس الإسلامي للافتاء في الدّاخل الائمة والدعاة ورجال وهيئات الإصلاح من الرجال والنساء والأهل عموماً إلى مؤتمر طاريء وذلك يوم السبت الموافق 5.10.2019 م في تمام الساعة الرابعة .


وفي حديث مع الدكتور مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للافتاء :


أفاد قائلا : في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها مجتمعاتنا فإنّ الواجب الشرعي والاجتماعيّ يحتّم علينا أن يعلن الأئمة والدعاة والمساجد عن حالة طواريء للتصدي لهذه الظاهرة بكل ما أوتينا من طاقة وقدرة لذا أرتأى المجلس الإسلامي للافتاء بالإعلان عن مؤتمر طاريء لجميع الأئمة والدعاة وهيئات الاصلاح من الرجال والنساء في البلاد للخروج بتوصيات عملية ناجعة على المدى القريب تتعلق بدور الامام والمسجد والداعية في مواجهة هذه الآفة التي تهدد حاضر ومستقبل كلّ فرد منّا .


هذا وسيشارك في المؤتمر هيئات وشخصيات دعوية واجتماعية لها دورها الفاعل والمؤثر على مستوى البلاد لذا نؤكّد على ضرورة وأهمية الحضور لتتضافر الجهود في سبيل مواجهة هذه الآفة .


يذكر أنّ المؤتمر سيكون في المدرسة الأهلية- أم الفحم والدعوة عامة للرجال والنساء .




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