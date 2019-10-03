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الطقس - اجواء صافية ولا تغير على درجات الحرارة



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اليوم الخميس، فيكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



والجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية  غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


ويوم السبت، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.




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