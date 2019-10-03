الطقس - اجواء صافية ولا تغير على درجات الحرارة

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اغلقت المحلات التجارية والمرافق العامة والمدارس ابوابها صباح اليوم في مدينة...
تنطلق اليوم الخميس الكنيست الـ 22 والتي ستستمر 156 يوما فقط بعد أداء 120 نائبا اليوم...
دعا المجلس الإسلامي للافتاء في الدّاخل الائمة والدعاة ورجال وهيئات الإصلاح من...
يشهد المجتمع العربي ، اليوم الخميس، إضرابا عاما ومظاهرة قطرية ضمن سلسلة فعاليات...
تشهد البلدات العربية اليوم الخميس اضراب شامل وعام في المدارس والمؤسسات والمرافق...
اسفر حادث طرق ذاتي على مدخل بلدة تل السبع في االنقب مساء اليوم الاربعاء,عن اصابة...
شيع الالاف من اهالي مجد الكروم والوسط العربي جثمان الشقيقين احمد وخليل سامي مناع...
تؤكد لجنة المتابعة العليا للجماهير على أن الاضراب العام يوم غد الخميس، يشمل كافة...
يمر مجتمعنا العربي بأزمة خانقة تهدد كيانه، فالعنف المستشري فيه لا يضمن حياة رغيدة...
مع بداية العام الدراسي الحالي تجددت فعاليات المشروع المميز:" نربي للقيم " والذي...